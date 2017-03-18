Нападение на обеспечивавший безопасность военный патруль в парижском аэропорту Орли совершил тот же человек, который утром в субботу, 18 марта, ранил сотрудницу правоохранительных органов на севере города. Об этом сообщает France-24 со ссылкой на заявление полиции.

Как пишет Lenta.ru, неизвестный открыл огонь по полицейским в северной части Парижа ранним утром после того, как его автомобиль был остановлен для проверки. Мужчина сначала показал документы, а затем достал оружие и стал стрелять. В результате пострадала сотрудница. Преступник скрылся (его машина была потом обнаружена недалеко от аэропорта Орли).

Затем он напал на военных в южном терминале Орли. Мужчину застрелили. Раненых среди гражданских или силовиков нет.

Как уточняет franceinfo, по словам представителя министерства внутренних дел Франции Пьер-Анри Бранда (Pierre-Henry Brandet), саперы не обнаружили на теле подозреваемого взрывных устройств.

Также сообщалось, что в аэропорту был задержан мужчина, возможно причастный к нападению, однако позже выяснилось, что он не имеет к этому отношения.

В данный момент Орли закрыт для полетов, все рейсы перенаправлены в аэропорт Шарль-де-Голь. Из авиагавани были эвакуированы три тысячи человек.

В момент атаки в аэропорту находился один из кандидатов в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян (партия "Вставай, Франция"). В своем микроблоге в Twitter он пожаловался, что в западном терминале нет сотрудников службы безопасности, пассажиров никто не информирует о происходящем.