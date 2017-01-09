В Египте в городе Эль-Ариш на Синайском полуострове смертник врезался на грузовике со взрывчаткой в здание полицейского участка. В результате погибло как минимум восемь человек.

По данным египетских СМИ, после первого взрыва сообщники смертника открыли по участку огонь из противотанковых гранатометов, в итоге здание было практически полностью уничтожено.

В результате нападения погибли не менее восьми человек, еще как минимум десять получили ранения. Ответственность за нападение пока на себя никто не взял, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее подобные нападения приписывала себе экстремистская организация "Исламское государство". Джихадисты нередко нападали в Египте на полицейские участки и объекты военной инфраструктуры.

Как минимум одно такое нападение уже произошло и в Эль-Арише в апреле 2015 года. Объектом нападения смертника тоже стал полицейский участок, а число погибших составило шесть человек.

В начале декабря 2016-го в результате взрыва на одном из контрольно-пропускных пунктов в Каире погибли шесть полицейских. Ранения получили еще трое стражей порядка и четверо прохожих. Бомба была заложена в мусорном контейнере, установленном рядом с постом. За два месяца до этого в результате нападения на один из блокпостов на Синайском полуострове погибли 12 египетских военных, напоминает Lenta.ru.

31 октября 2015 года на Синайском полуострове разбился самолет Airbus A321 перевозчика "Когалымавиа", летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту (в основном россияне), погибли. Ответственность за произошедшее взяли на себя боевики аффилированной с "ИГ" террористической группировки "Вилаят Синай". Катастрофа произошла в результате взрыва бомбы, пронесенной на борт самолета одним из пособников террористов.

Северный Синай — приграничная с Израилем и сектором Газа египетская провинция. Эль-Ариш — ее административный центр. Он находится относительно недалеко от места крушения российского лайнера А321.