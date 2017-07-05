Когда ученые начили видеонаблюдение за стаей косаток, кит активно пытался от них уплыть. Косатки его догоняли, топили, прыгали на него всей массой, к началу съемок уже был сильно измотан и покусан, но еще пускал фонтаны.

Как рассказала биолог Татьяна Ивкович агентству ТАСС, за все время исследований им всего один раз удалось наблюдать, как косатки доедали кита. Сейчас же, благодаря квадрокоптерам и гидрофонам, им удалось снять процесс нападения и записать звуки происходящего.

"Это действительно редкость еще и потому, что плотоядные косатки очень малочисленны, очень редко встречаются и редко приходят в Авачинский залив. Бывают годы, когда они вообще не встречаются. В целом по Дальнему Востоку — от Чукотки до Курил — в районе 200 плотоядных косаток. При этом рыбоядных косаток на Камчатке около 800, на Командорах более тысячи особей", — заключила Ивкович.

Косатки охотятся на китов, белых акул, пингвинов, тюленей. можно сказать, что в рацион питания косаток входят практически все обитатели океана.

Косатки — крупнейшие плотоядные дельфиновые; отличаются от других дельфиновых контрастным черно-белым окрасом. Самцы косаток достигают в длину 10 м и имеют массу до 8 тонн. Спинной плавник у самцов высокий (до 1,5 м) и почти прямой, а у самок — примерно вдвое ниже и загнут. В отличие от большинства дельфинов, грудные ласты у косатки не заостренные и серповидные, а широкие и овальные. Голова короткая, уплощенная сверху, без клюва; зубы массивные, длиной до 13 см, приспособленные к разрыванию крупной добычи, пишет "Википедия".

В нападении на крупных китов участвуют преимущественно самцы. Они одновременно набрасываются на жертву, кусают ее за горло и плавники, пытаясь не дать ей подняться к поверхности; но при нападении на самок кашалота косатки, наоборот, стараются помешать жертве уйти в глубину, самцов кашалота косатки избегают, поскольку сила их велика, а челюсти способны нанести косатке смертельную рану.

Обычно они пытаются отделить одного кита от стада или отбить детеныша от матери, что удается далеко не всегда, так как киты способны эффективно защитить себя и свое потомство. Довольно часто косатки не съедают кита целиком, выедая только язык, губы и горло. Суточная потребность косатки в пище составляет 50—150 кг.