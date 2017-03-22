На полицейского у здания парламента в центре Лондона было совершено нападение с ножом. Полиция открыла огонь по нападавшему.

После того как размахивающий ножом мужчина вбежал в ворота Вестминстерского дворца, в него было произведено три выстрела. Нападавший был застрелен вооруженной охраной Вестминстера.

Ранее на Вестминстерском мосту был совершен наезд на пешеходов, предположительно, тем же человеком. Скотленд-Ярд оценивает произошедшее как террористический инцидент.

Одна из раненых в результате нападения женщин скончалась в больнице из-за многочисленных травм, сообщили Би-би-си в больнице. Там также подтвердили, что к ним поступило множество пострадавших, но не назвали их точное число.

Заседание палаты общин британского парламента приостановлено, а доступ в здание и на прилегающие к нему кварталы перекрыт. Сообщается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй находится в безопасности.