По данным властей, у мужчины есть проблемы с психикой, а действовал он в одиночку из религиозных мотивов. Преступник жил в общежитии для беженцев. При обыске полиция не нашла там больше никакого оружия.

Преступник, вооруженный кухонным ножом, накануне днем в супермаркете Edeka напал на 50-летнего мужчину, который скончался на месте преступления. После этого нападавший выбежал на улицу и ранил еще четырех мужчин и одну женщину. За преступником погнались прохожие.

После непродолжительной погони его догнали, обезвредили и передали в руки прибывшей полиции. При этом ранения получил еще один 35-летний мужчина турецкого происхождения, помогавший обезвредить преступника.

Ранее бургомистр Гамбурга Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил, что речь, очевидно, идет об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако немецкие власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов. По данным полиции, преступник - 26-летний выходец из одной из арабских стран. О его гражданстве не сообщается.