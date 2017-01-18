Прошедший 2016 год стал самым теплым в истории наблюдений. Средняя температура поверхности Земли за этот период была почти на градус выше, чем в среднем в середине прошлого столетия. При этом третий год подряд устанавливается температурный рекорд поверхности Земли.

Как говорится в докладе NASA и Национального управления океанографии и атмосферных исследований США, температура поверхности Земли в 2016 году была самой высокой с начала ведения записей в 1880 году. Кроме того, восемь из 12 месяцев прошлого года стали рекордсменами по температуре.

Средняя температура земной поверхности в 2016 году была на 0,99 градуса Цельсия теплее, чем средний аналогичный показатель, зафиксированный в середине ХХ века. С конца ХIХ века средняя температура поверхности Земли увеличилась на 1,1 градуса, отмечают авторы доклада.

"В 2016-м мы третий раз подряд видим рекордно теплый год. Мы не рассчитываем на рекорды ежегодно, но тенденция глобального потепления налицо", — заявил глава Института космических исследований Годдарда при NASA Гэвин Шмидт.

В начале января СМИ писали о том, что от антарктических льдов в ближайшие месяцы отколется айсберг, который войдет в десятку крупнейших в истории. К такому выводу пришли специалисты из проекта Midas, связанного с наблюдением за таянием полярных льдов.

Речь идет о последней оставшейся части шельфового ледника Ларсена, расположенного у побережья Антарктического полуострова. Изначально ледник состоял из трех частей — "Ларсен А", "Ларсен B" и "Ларсен С", — а его площадь была сравнима с площадью Ямайки. Однако ледники "Ларсен А" и "Ларсен B" откололись и ушли под воду в 1995 и 2002 годах соответственно. Исследователи связывают это с влиянием глобального потепления.

Теперь же процесс дезинтеграции дошел до последней части ледника Ларсена. В декабре прошлого года американское космическое агентство NASA показало фотографии разлома шириной 100 м и глубиной 500 м, образовавшегося на "Ларсене С". Когда этот разлом дойдет до океана, от ледника отколется льдина площадью 5000 кв. км.