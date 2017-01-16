Население Эстонии, по предварительным данным на 1 января, составляло 1 317 800, что на 1850 человек больше, чем 1 января 2016-го, сообщает Департамент статистики.

Из-за отрицательного естественного прироста (когда количество смертей превышает количество рождений) численность населения сократилась на 1320 человек, а благодаря положительному сальдо миграции (в Эстонию переехало жить больше людей, чем уехало из страны) — увеличилось на 3220 человек, пишет rus.err.ee.

Население Эстонии растет второй год подряд, поскольку иммиграция была больше, чем эмиграция и отрицательный прирост населения. В 2016 году в Эстонию переехали жить 9100 человек, а уехали — 5800.

При том, что население стареет и число пожилых людей с каждым годом увеличивается, можно ожидать увеличения показателя ожидаемой продолжительности жизни.