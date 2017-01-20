"20 января является историческим днем для статистики населения. Число зарегистрированных жителей Швеции в этот день впервые превысило 10 млн человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что значительный прирост населения, который зафиксирован за последние несколько лет, обусловлен тем, что число иммигрирующих в страну превысило количество выезжающих из нее. Кроме того, этому поспособствовал коэффициент рождаемости, который последнее время превышает смертность.

"Мы точно не знаем личность десятимиллионного жителя. Это может быть новорожденный ребенок или получивший прописку иммигрант", — отметили в бюро.

По мнению шведских статистиков, отметки в 11 млн человек Швеция может достичь в 2024 году.