В официальном аккаунте НАТО в Twitter появился видеоролик об участниках движения национального сопротивления ("лесные братья"), которые называются борцами с "советскими оккупантами".

Видео предваряет такая аннотация: "После Второй мировой войны партизаны со всей Балтии исчезли в лесах, чтобы вести самую кровопролитную партизанскую войну в Европе против оккупирующих советских войск".

This is the story of the Forest Brothers who fought the Soviet army for their homelands after WWII pic.twitter.com/4JcfuJPmeO— NATO (@NATO) July 11, 2017

Сам восьмиминутный фильм о "лесных братьях" на английском языке опубликован на канале НАТО в YouTube. Фильм смонтирован из кадров видеохроники, воспоминаний очевидцев, воссозданых боев в лесу, а также показаны бойцы современной литовской армии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась видеороликом НАТО о "лесных братьях". В комментарии на своей странице в Facebook она призвала пресечь попытки НАТО извратить историю.

"Кто стоял за "Лесными братьями" вплоть до середины 50-х? Правильно — западные спецслужбы. Об этом собраны тома документов. И НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было. Есть и рассекреченные, хотя и подредактированные материалы ЦРУ на этот счет", — пишет официальный представитель МИД РФ (орфография сохранена).

"В фильме "латышские патриоты" сражаются с некими "советскими". Для не знающих историю жертв западной пропаганды, "советские" — это некое воинствующее сообщество иноземцев, захвативших Латвию. И ведь никому и в голову не придет задать вопрос: а сколько среди "советских" было латышей?

Военно-исторические общества, антифашистские организации, историки, общественные деятели, политологи, журналисты, поисковики! Не оставайтесь безразличными, это историческое извращение, сознательно распространяемое НАТО с целью подрыва итогов Нюрнберга, нужно пресекать! Если сегодня Бандера — герой, а "Лесные братья" — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?" — задается вопросом Захарова.

"Лесными братьями" (латыш. mežabrāļi, лит. miško broliai, эст. metsavennad) неофициально называют вооруженные формирования, действовавшие в 1940–1950-х годах на территории Эстонии, Латвии и Литвы. Эти соединения выступали против советской власти и за восстановление государственной независимости этих республик, утраченной в 1940 году после присоединения Прибалтики к СССР. Наибольший размах это движение приобрело в Литве в 1944-1947 годах.

В Латвии "лесные братья" в значительной степени состояли из бывших воинов Латышского легиона СС. Общая численность партизан насчитывала до 20 тысяч, еще 80 тысяч человек и активистов активно помогали им провиантом и убежищем. Латышские "лесные братья" уничтожили от 1,5 тысяч (по советским источникам) до 3 тысяч (по латышским источникам) сторонников и чиновников советской власти.

В январе 1946 года по всей Балтии действовали 419 националистических антисоветских групп общей численностью около 31 тысячи 300 человек. Наибольшее количество их было в Литве — 300 групп общей численностью около 30 тысяч человек. В Латвии — 64 группы общей численностью около 20 тысяч человек, в Эстонии — 55 групп численностью около 15 тысяч человек.