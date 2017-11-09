В частности, министры обороны стран, входящих в НАТО, договорились создать два новых командных центра: один из них будет координировать переброску войск в Европе, в то время как другой сосредоточится на операциях военно-морских сил в Атлантике.

По словам Столтенберга, НАТО "продолжает подстраиваться под реалии XXI века". "Наша командная структура — это основа альянса. Она развивалась на протяжении десятилетий, отражая меняющиеся условия безопасности", — добавил генсек. Таким образом число командных центров НАТО в Европе увеличится с семи до девяти.

Столтенберг также заявил, что альянс создаст специальный центр для мобилизации кибернетических возможностей своих членов. "Мы подключаем национальные киберпотенциалы, как и другие потенциалы. Они будут по-прежнему под национальным управлением, но станут неотъемлемой частью наших операций", — сообщил генсек.

Ранее Столтенберг сказал, что в НАТО намерены пересмотреть требования к гражданской инфраструктуре стран-членов альянса, чтобы привести их в соответствие с текущими потребностями блока.

В октябре стало известно, что НАТО разворачивает в Румынии свою новую международную группировку сил "для противостояния России на восточном фланге альянса, а также для проверки растущей российской угрозы в Черном море".

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО в страны Балтии и Польшу. Общая группировка НАТО в Эстонии, Латвии и Литве насчитывает немногим более 4 тысяч человек.