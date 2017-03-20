Неизвестные забросали российского оппозиционера Алексея Навального шариками с зеленкой перед открытием его предвыборного штаба в Барнауле.

По информации очевидцев произошедшего, неизвестный в черных очках, черной кепке с красным значком облил Навального зеленкой из спринцовки. По словам руководители предвыборного штаба навального Леонида Волкова, нападавший сел в автомобиль Nissan и уехал во двор администрации Алтайского края.

Представители штаба оппозиционера подали заявление в полицию по факту причинения вреда здоровью, сообщает ТАСС.

На место происшествия прибыли сотрудники барнаульской полиции. Правоохранители намерены провести обследование места происшествия, после чего будет принято дальнейшее решение о том, как будет квалифицировано дело.

На встрече с журналистами Навальный сообщил, что штаб в Барнауле будет открыт в 14 часов по местному времени, а в 19 часов будет открыт штаб в Бийске. Оппозиционер, на лице которого были видны следы зеленки, также пожаловался, что ему "жжет глаза".

"Испытал огромное облегчение, когда мне крикнули "Это зеленка!" Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!" — написал Навальный в своем блоге в соцсети.

"Еще очень смешно — чувак с зеленкой побежал, сел в машину, и она отвезла его в здание краевой администрации! Она там и сейчас стоит, мирно припаркованная", — добавил оппозиционер.

Кроме того, Навальный с зеленым лицом и руками записал видеообращение: "Может быть, в Кремле считают, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я точно их буду записывать, потому что меня посмотрят еще больше людей", пригласив жителей городов на митинги против коррупции 26 марта.

Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые! pic.twitter.com/3puuPNCuwf— Alexey Navalny (@navalny) March 20, 2017

Это не первый случай, когда политику мешают на открытии его избирательных штабов в регионах России. Так, в Кемерове Навального забросали яйцами, а в Нижнем Новгороде неизвестные залили дверь координаторов его штаба монтажной пеной, пишет газета "Известия". Навальный также сообщал, что на открытии штаба в Уфе в него "летели продукты питания".

В Новосибирске неизвестный закидал Навального яйцами на митинге против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Полиция задержала нарушителя. А в Томске предвыборный штаб оппозиционера эвакуировали практически сразу после открытия (17 марта) из-за сообщения о бомбе. До этого неизвестные залили монтажной пеной двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба Навального в городе.

В декабре Навальный сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Своей главной задачей кампании он называл регистрацию в качестве кандидата. Политик заявлял, что "оказаться в бюллетене" ему помогут 300 тысяч сторонников, "которые заранее запишут свои фамилии".

После этого Навальный начал открывать предвыборные штабы в Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах. "Московский комсомолец" напоминает, что 6 апреля Навальный предполагает открыть свои предвыборные штабы в Иркутске и Красноярске, 13 апреля — в Омске и Тюмени.