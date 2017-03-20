По информации очевидцев произошедшего, неизвестный в черных очках, черной кепке с красным значком облил Навального зеленкой из спринцовки. По словам руководители предвыборного штаба навального Леонида Волкова, нападавший сел в автомобиль Nissan и уехал во двор администрации Алтайского края.

Представители штаба оппозиционера подали заявление в полицию по факту причинения вреда здоровью, сообщает ТАСС.

На место происшествия прибыли сотрудники барнаульской полиции. Правоохранители намерены провести обследование места происшествия, после чего будет принято дальнейшее решение о том, как будет квалифицировано дело.

На встрече с журналистами Навальный сообщил, что штаб в Барнауле будет открыт в 14 часов по местному времени, а в 19 часов будет открыт штаб в Бийске. Оппозиционер, на лице которого были видны следы зеленки, также пожаловался, что ему "жжет глаза".

"Испытал огромное облегчение, когда мне крикнули "Это зеленка!" Чувак, встречавший меня у входа в штаб, который тянул мне руку, и я радостно пошел ее жать, довольно метко попал мне прямо в глаза из брызгалки. Очень жгло, и я с ужасом подумал, что это кислота. А зеленка-то что!" — написал Навальный в своем блоге в соцсети.

"Еще очень смешно — чувак с зеленкой побежал, сел в машину, и она отвезла его в здание краевой администрации! Она там и сейчас стоит, мирно припаркованная", — добавил оппозиционер.

Кроме того, Навальный с зеленым лицом и руками записал видеообращение: "Может быть, в Кремле считают, что я с зеленым лицом не буду записывать видеоролики, но я точно их буду записывать, потому что меня посмотрят еще больше людей", пригласив жителей городов на митинги против коррупции 26 марта.

Это не первый случай, когда политику мешают на открытии его избирательных штабов в регионах России. Так, в Кемерове Навального забросали яйцами, а в Нижнем Новгороде неизвестные залили дверь координаторов его штаба монтажной пеной, пишет газета "Известия". Навальный также сообщал, что на открытии штаба в Уфе в него "летели продукты питания".

В Новосибирске неизвестный закидал Навального яйцами на митинге против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Полиция задержала нарушителя. А в Томске предвыборный штаб оппозиционера эвакуировали практически сразу после открытия (17 марта) из-за сообщения о бомбе. До этого неизвестные залили монтажной пеной двери квартир координатора и сотрудника избирательного штаба Навального в городе.

В декабре Навальный сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году. Своей главной задачей кампании он называл регистрацию в качестве кандидата. Политик заявлял, что "оказаться в бюллетене" ему помогут 300 тысяч сторонников, "которые заранее запишут свои фамилии".

После этого Навальный начал открывать предвыборные штабы в Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах. "Московский комсомолец" напоминает, что 6 апреля Навальный предполагает открыть свои предвыборные штабы в Иркутске и Красноярске, 13 апреля — в Омске и Тюмени.