На заседании суда Навальный заявил, что организованная им антикоррупционная акция является законной и соответствует решению Конституционного суда.

"Мы обратились в правительство Москвы за согласованием акции. Согласно закону, нам в течение трех дней должны были согласовать ее или предложить альтернативное место, но этого сделано не было, поэтому, согласно решению Конституционного суда, мы имели право проводить акцию в том месте, о котором просили изначально", — сказал он.

Алексея Навального задержали 26 марта в центре Москвы спустя несколько минут после того, как он появился на несанкционированном митинге против коррупции. По официальной информации, в мероприятии приняли участие до восьми тысяч человек, более 500 были задержаны (по другим данным — порядка тысячи человек). США и Евросоюз выступили с осуждением задержания участников акции.

Организаторы провели шествие по Тверской вопреки отказу в согласовании: власти Москвы предлагали площадки в Сокольниках и Марьино.