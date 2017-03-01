"Я имею право участвовать в выборах и требую, чтобы моя фамилия была в бюллетене. В Конституции прямо написано, что у меня есть на это право. Я не согласен и никогда не соглашусь с такой странной и абсурдной позицией Путина и Кремля, что действие Конституции на меня не распространяется. Это не так", — заявил Навальный.

Он собирается добиваться участия в президентских выборах "через людей". "Никакого другого формата не существует. Я хочу опираться на поддержку людей, которые заставят Кремль зарегистрировать меня. Точно так же, как эти люди в 2013 году заставили Кремль выпустить меня из тюрьмы на следующий день, несмотря на то, что накануне меня посадили на пять лет", — пояснил оппозиционер.

По словам Навального, в Кремле "боятся политиков, которые потенциально способны лишить их коррупционных миллиардов. Что такое Кремль сейчас? Это небольшая группа мафиозных товарищей, которые живут жизнью шейхов и королей. Они покупают яхты. Они перевозят собак на самолетах, и это даже не является метафорой. Конечно, они не хотят лишиться этого. Путин хочет продолжать управлять самой большой страной в мире как абсолютной монархией. Конечно, они боятся тех, кто объединяет людей, чтобы с этим бороться".

"У меня есть политическая позиция, которую поддерживают довольно много людей, особенно в крупнейших городах. Я иду с абсолютно честной повесткой, не боюсь называть имена и фамилии, расследую конкретные случаи коррупции. То, что я отличаюсь от любого кремлевского кандидата из системной оппозиции, достаточно очевидно любому наблюдателю. Поэтому я просто делаю то, на что у меня есть право", — отметил он в интервью Deutsche Welle.

Алексей Навальный полагает, что стране нужна смена власти, "потому что Путин уничтожает Россию. Последние четыре года реальный уровень доходов населения падает на 5 процентов каждый год. Екатеринбург — один из трех наиболее экономически развитых городов страны. Но выйдите на улицу — увидите разрушенные и уничтоженные дороги, работающих в металлургии людей, которые получают 500 долларов в месяц".

Основные направления программы Навального — "демонополизация экономики, борьба с коррупцией, возвращение демократических институтов. В первую очередь выборы мэров, губернаторов и вообще свободные выборы для всех политических сил".

У оппозиционера нет разочарования от сограждан, которые не организуют массовых митингов, несмотря на падение доходов.

"Отсутствие перемен — в том числе и моя вина. Значит, я недоработал в 2011-2012 годах, раз протесты не привели к большим изменениям. Русские не являются особенно отсталым народом, во всех авторитарных странах люди ведут себя похожим образом. То же самое происходит в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Таджикистане или Зимбабве. То есть в тех странах, где лидер захватил власть, физически уничтожает оппонентов, не пускает партии на выборы и контролирует СМИ.

Я знаю, что Россия в своей сути — европейская страна. Я замечаю, что люди, описывающие идеальное государственное устройство, описывают демократию. Они, может быть, боятся этого слова, но это всегда демократия, и это для меня самое важное", — сказал Навальный.

При этом он заметил изменения в настроениях общества по сравнению с 2012 годом: "Россия участвует в войне. Милитаризация общества достигла крайней степени. Телешоу уже нельзя даже назвать пропагандой, это настоящая истерика, направленная против западного образа жизни".

"Путин уже не останавливается перед преступлениями — даже убийствами оппонентов, — для того чтобы удержать власть. Россия стала другой страной. Это самая настоящая автократия. Но я участвую в выборах для того чтобы с этим бороться", — подвел итог беседе Навальный.