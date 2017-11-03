По мнению Навального, президент осуществляет "незаконные действия", разрешая региональным властям отказывать в согласовании митингов.

Юрист основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов пояснил, что Навальный просит суд признать незаконными действия Путина, связанные, по его мнению, с массовыми отказами местных властей в разных городах согласовывать митинги. "Речь идет о взаимосвязи отказов в согласовании мероприятий по субъектам", — уточнил Жданов. По его словам, объем иска составляет почти 800 листов.

Навальный обещает предоставить в суде "исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы", сообщает Newsru.com.

"Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы. Абсолютно незаконные. Вы же помните, что по закону нельзя просто запретить митинг. Власть обязана предложить альтернативную площадку.. У нас и у меня лично нет ни малейших сомнений, что деятельность эта координируется из Москвы. Ну не могут чиновники во всех городах начать действовать одинаково незаконно без специальных указаний", — добавил основатель ФБК.

В руководстве МВД заявили, что в ряде российских городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) запланированные публичные мероприятия с участием Навального, который ведет избирательную кампанию по выдвижению в кандидаты в президенты, были согласованы местными органами исполнительной власти, но не состоялись ввиду отсутствия самого Навального.

В МВД также обратили внимание на то, что во время акций Навального сотрудникам полиции и Росгвардии "приходится принимать дополнительные меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, что несет за собой дополнительную нагрузку на личный состав и расходы бюджета".

Ранее Алексей Навальный в своем блоге объявил о прекращении проведения встреч с избирателями в виде согласованных митингов и обещал подать "в суд и на Путина, и на его администрацию".