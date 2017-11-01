"Я вынужден констатировать, что проведение встреч с избирателями в виде согласованных митингов более невозможно. То есть нам тупо не дают разрешений вообще. То есть полностью.

Сначала давали — Кремль думал, что никто не придет. Пришли. Потом нам перестали давать согласования в крупнейших городах — мы успешно стали ездить по небольшим. Потом Кремль, видимо, надеялся на погоду. Чем холоднее, тем сложнее собирать народ на улице. Но у нас и в снег получилось, и в дождь", — заявил Навальный в видеообращении.

"Поэтому сейчас нам просто говорят: не дадим вам провести встречу и все. Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы. Абсолютно незаконные. Вы же помните, что по закону нельзя просто запретить митинг. Власть обязана предложить альтернативную площадку. На первом этапе нам предлагали плохие площадки, но когда выяснилось, что и там народ собирается, то перестали предлагать.

У нас (и у меня лично) нет ни малейших сомнений, что деятельность эта координируется из Москвы. Ну не могут чиновники во всех городах начать действовать одинаково незаконно без специальных указаний. И нет ни малейших сомнений, что приказ такой отдал лично президент Путин в связи с тем, что он просто боится нашей избирательной кампании. Никак он не хочет расстаться с комфортной для него мыслью о своих 86%. На самом деле нет у него никакой поддержки в регионах — есть только мыльный пузырь ТВ.

Никогда митинги в его поддержку не будут похожи на наши. Никогда туда никто не придет бесплатно и без принуждения. Ну, собственно говоря, "путинги" мы с вами много раз наблюдали — платная массовка и согнанные бюджетники. Большая часть политически активных людей — за нас. И это Путина пугает. Поэтому он и на выборы боится меня допустить", — отметил оппозиционер.

"В связи с этим, мы подаем в суд и на Путина, и на его администрацию. В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать", — сообщил Навальный.

"Мы знаем все про российские суды, но нам важно действовать строго по закону. И, если хотите, в лоб. Мы же знаем с вами, кто запрещает эти встречи? Знаем. Вот на него в суд и подаем", — добавил он.

Алексей Навальный также сообщил, что встречи с избирателями отменяться не будут, но теперь они будут проходить в другом формате — "на частной земле и в частных помещениях, как это делали на последней встрече в Тамбове".