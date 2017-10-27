Назарбаев поручил правительству образовать национальную комиссию по переводу казахского алфавита на латинскую графику. Согласно указу, полностью этот процесс должен завершиться к 2025 году. В приложении к указу приводится таблица с новым латинским алфавитом.

Также он постановил утвердить прилагаемый алфавит казахского языка, который основан на латинской графике и состоит из 32 букв. Контроль за исполнением распоряжения возложен на администрацию президента Казахстана.

Переход на латиницу в Казахстане начали обсуждать еще в 2007 году по инициативе президента. О том, что к 2025 году страна должна перейти на латиницу, Назарбаев заявил и в 2012 году в стратегии "Казахстан 2050". В апреле 2017 года он поручил правительству страны составить график этого перехода.

По мнению Назарбаева, переход Казахстана на кириллицу в 1940-м году носил политический характер: "Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. В 1940 году 13 ноября был принят закон о переводе казахского языка с латинского алфавита на алфавит на основе русской графики. Таким образом, изменение казахского алфавита на тот или иной алфавит носило за собой политический смысл".

"Сегодня дети в стенах школы учат английский язык и без проблем осваивают латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не будет никаких проблем…. Мы должны в 2018 году приступить к подготовке специалистов для обучения новому алфавиту и начать готовить учебники на латинице. В следующие два года мы должны провести организационные и методические работы", — полагает Назарбаев.

Как сообщалось, сегодня латинский вариант казахского алфавита используется казахскими диаспорами в Турции и ряде западных стран, однако никакого официального статуса не имеет. Также существует казахский арабский алфавит, которым тоже пользуются преимущественно эмигранты из Казахстана.

До 1920-х годов в казахском языке использовалось арабское письмо, затем стали использовать латиницу. Вариант латинского алфавита, который использовался в Казахстане с 1929 по 1940 годы, известен как Яналиф или Новый тюркский алфавит. Он был разработан Комитетом по новому алфавиту при ЦИК ССР. В 1940 году был утвержден кириллический алфавит, состоящий из 42 букв.

В Казахстане говорят на двух языках: казахский является государственным, русский — официальным. Он используется в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским.