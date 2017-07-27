Другим указом дипломат освобожден от должности заместителя министра иностранных дел, которую он занимал с июня 2013 года.
Кандидатура Небензи, как сообщали источники, была одобрена комитетом Госдумы по международным делам в мае этого года. В том же месяце ее поддержал профильный комитет Совета Федерации.
Должность постпреда России при ООН стала вакантной в феврале в связи со смертью Виталия Чуркина, занимавшего этот пост с апреля 2006-го. После кончины дипломата и.о. постпреда был назначен первый заместитель Чуркина Петр Ильичев.
Василию Небензе 55 лет, на дипломатической работе он с 1983 года. В частности, с 1996 по 2000 год работал в постпредстве России при ООН, затем перешел в департамент международных организаций МИД. С 2006-го по 2011-й был заместителем постоянного представителя при Всемирной торговой организации в Женеве, после возглавлял департамент по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД. В июне 2013-го стал заместителем министра иностранных дел РФ.