По данным американского издания, именно от Миллиана исходила информация о наличии у российских спецслужб компрометирующей Трампа видеозаписи и о сотрудничестве предвыборного штаба республиканца и властей РФ в связи кибератаками на Демократическую партию США.

В докладе, автором которого, по информации СМИ, был бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, Миллиан упоминается как "источник D" и "источник E". Как стало известно журналистам, информация от президента Российско-американской торговой палаты попала к Стилу не напрямую, а через третьи руки.

Сам Миллиан в разговоре с журналистами The Wall Street Journal назвал досье "попыткой отвлечь будущего президента от настоящей работы". При этом на вопрос, является ли он источником информации, которая, в частности, легла в основу "русского досье", гражданин США не ответил.

По информации издания, выходец из Белоруссии Миллиан живет в США уже около 15 лет. С 2006 года он занимает должность президента Российско-американской торговой палаты. В частности, Миллиан неоднократно выступал в качестве эксперта по экономике и российско-американским отношениям для российских информагентств, который "лично знает" Трампа, отмечают журналисты.

Как указано на официальном сайте Российско-американской торговой палаты, она является одной из основных бизнес-организаций в США и оказывает содействие американским компаниям в выходе на рынок стран СНГ. Палата также предоставляет информацию о рынке, практические советы, способствует развитию бизнеса в странах СНГ.

Накануне главный редактор BuzzFeed Бен Смит в колонке в The New York Times, объясняя причины публикации "русского досье", сослался на то, что о существовании документа было известно многим высокопоставленным чиновникам.

"BuzzFeed News решили опубликовать досье в определенном контексте и с определенными оговорками по двум причинам и только после того, как мы вместе с журналистами в США и Европе потратили несколько недель, пытаясь подтвердить или опровергнуть конкретные заявления", — объявил он.

За день до первой большой пресс-конференции избранного президента США, 10 января, американские СМИ сообщили о документе, в котором содержится информация о наличии у российских спецслужб компромата на Трампа. Портал BuzzFeed опубликовал полную ксерокопию этого 35-страничного "досье", отмечая, что оно составлено "человеком, который называет себя бывшим сотрудником британских спецслужб".

Телеканал CNN, в свою очередь, сообщил, что о существовании этого доклада американская разведка докладывала уже бывшему президенту США Бараку Обаме и его преемнику во время брифинга 6 января, посвященного другому вопросу — кибератакам со стороны России.

В частности, в досье утверждается, что управляющий делами Госдумы РФ Игорь Дивейкин участвовал в секретных встречах в Москве с теперь уже бывшим советником избирательного штаба Трампа Картером Пейджем. Дивейкин обсуждал российское досье с "компроматом" на соперницу Трампа, Хиллари Клинтон, но также намекнул, что у Кремля есть аналогичное досье на Трампа, сообщается в документе.

В досье также есть сведения о компромате сексуального характера на нового президента США. Согласно отчету, российская разведка располагает видеозаписью того, как миллиардер развлекался с проститутками в московской пятизвездочной гостинице "Ритц-Карлтон" класса люкс в том номере, где ранее останавливался Барак Обама с супругой.

Ранее глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Трампом попавшее в прессу досье. По его словам, в ходе разговора он поведал избранному президенту, что спецслужбы США не подтверждают достоверность этих документов и не делают никаких выводов на их основании. Сам же Трамп, рассказывая о том же самом разговоре с Клэппером по поводу компромата, заявил, что разведка признала выдумкой изложенные в докладе факты.