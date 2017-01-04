По его словам, это будет отмена реформы здравоохранения в США, получившей название Obamacare.

"Первой задачей будет сдержать наше обещание отменить Obamacare и заменить ее той реформой, которая обеспечит снижение стоимости страховки без увеличения расходов со стороны правительства", — сказал избранный вице-президент. Сделать это, по его словам, необходимо таким образом, чтобы не обременить экономику США или самих американцев.

Кроме того, он добавил, что администрация нового президента будет выполнять все обещания, данные в ходе предвыборной кампании.

По словам Пенса, Трамп после вступления в должность президента совместно с конгрессменами займется разработкой плана действий для "упорядоченного и плавного перехода к рыночной системе медицинского страхования". Пенс заявил, что у республиканцев имеется "множество идей" для замены Obamacare, но не стал вдаваться в детали.

Ранее Трамп написал в Twitter, что республиканцам "следует быть осторожнее в том, что демократы не могут управлять Obamacare с ее плохим охватом и большим увеличением страховых взносов".

Отмена Obamacare была одним из главных обещаний, данных ныне избранным президентом США Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании. Он называл эту реформу катастрофой и обещал провести собственные преобразования, которые устранят недочеты проекта его предшественника. Однако после победы 8 ноября он не исключил того, что ряд положений Obamacare будет сохранен.

В ноябре Барак Обама заявлял, что поддержит Трампа, если тот сумеет улучшить ситуацию в сфере здравоохранения.

Проект Obamacare (Affordable Care Act) был принят в 2010 году и позволил более чем 25 миллионам ранее не застрахованных лиц приобрести медицинское обслуживание. Однако для тех, кто не получает субсидий от государства, стоимость страховки возросла.