Ситуацию прокомментировал сотрудник генконсульства РФ в Шанхае Андрей Куликов. "Есть официальный документ - это справка о смерти из больницы, в которой причина смерти названа: полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы", - рассказал консул РИА "Новости".

В то же время, как отметил Куликов, китайская сторона пока не подтверждает диагноз, поскольку для этого требуется вскрытие, что требует согласия матери скончавшейся девочки. "Чтобы понять из-за чего случился сепсис и полиорганная недостаточность, необходимо вскрытие тела. Мать ребенка находится в России, без ее согласия вскрытие тела производить нельзя. Она приедет - и будем рассматривать возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти девочки", - пояснил консул.

В разговоре с ТАСС дипломат подтвердил, что Генконсульство РФ поддерживает контакт с членами семьи и работодателем 14-летней модели. По его словам, родственники Дзюбы еще не прибыли в Шанхай, поскольку у матери девочки не было паспорта. "По нашим данным, он уже оформляется", - указал представитель Генконсульства. "Как только получим информацию о том, что документ готов, мы обратимся в генеральное консульство Китая в Екатеринбурге для оформления ей визы "особый случай", - сообщил собеседник агентства.

Между тем управление Следственного комитета по Пермскому краю еще в день смерти девочки начало доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Ситуация взята на личный контроль уполномоченным по правам человека в Пермском крае.

14-летняя Влада Дзюба из Перми скончалась в минувшую пятницу в одной из больниц Шанхая. Девушка почувствовала себя плохо еще в среду, 25 октября, во время 13-часового показа, после чего была госпитализирована и впала в кому. Спустя два дня россиянка скончалась.

Директор модельного агентства, на которое работала юная пермячка, Эльвира Зайцева сообщила, что Дзюбе изначально ошибочно диагностировали менингит. При этом Зайцева утверждала, что у девушки не было проблем со здоровьем, в частности, анорексии. В прессе же появилась информация о смерти российской модели от истощения.

Дзюба работала на российское модельное агентство Smirnoff Models, заключившее трехмесячный контракт с китайским модельным агентством Esee Model Management.

Как сообщил накануне газете The Global Times гендиректор агентства Чжэн И, смерть девочки никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае, которая завершилась за неделю до ее кончины. Работодатель утверждает, что у школьницы всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной по сравнению с другими моделями.