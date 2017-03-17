Российская атомная подводная лодка проекта 885 и головная в проекте 885М "Казань", которая будет спущена на воду в марте 2017 года, может стать самым опасным потенциальным противником для ВМС США. Об этом пишет The National Interest.

"885М — это на самом деле первый корабль в своем классе. Он задумывался как значительное улучшение оригинального проекта 885", — заявил изданию специалист по российским вооруженным силам из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман.

17 марта стало известно, что седьмая лодка проекта 885М "Ясень" будет заложена в Северодвинске в течение 2017 года, сообщает Lenta.ru.

В данный момент в составе флота находится головной атомоход семейства "Северодвинск", относящийся к проекту 885. Остальные лодки строятся по измененному проекту 885М. В 2009 году была заложена "Казань", в 2013-м "Новосибирск", в 2014-м "Красноярск", в 2015-м "Архангельск" и в 2016-м "Пермь".

Многоцелевые атомные подлодки проекта 885 оснащены восемью универсальными пусковыми установками, в которых могут быть размещены в общей сложности 32 крылатые ракеты разного назначения (из состава комплексов "Оникс" и "Калибр"), предназначенные для поражения кораблей и береговых объектов. Максимальная дальность их полета находится в диапазоне от 300 до 2,6 тысячи километров. Также лодка оснащена 10 торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

Водоизмещение лодок этого проекта приближается к 14 тысячам тонн, скорость хода превышает 30 узлов, а глубина погружения составляет около 600 метров.