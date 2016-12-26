Приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не является основной, заявил министр транспорта России Максим Соколов.

Основными причинами падения Ту-154 могут быть техническое состояние самолета или ошибка пилота. Об этом заявил на брифинге министр транспорта России Максим Соколов, передает РБК со ссылкой на "РИА Новости".

Министр возглавляет правительственную комиссию, созданную в связи с крушением воздушного судна. По его словам, версия теракта на борту разбившегося в Сочи Ту-154 не входит в число приоритетных.

Глава Минтранса сказал, что из-за авиакатастрофы не будут усилены меры безопасности в гражданских аэропортах и аэродромах, находящихся в ведомственном использовании.

"Мы сейчас не видим целесообразности устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности", — сказал Соколов.

Министр подчеркнул, что целью работы правительственной комиссии не является выяснение причин катастрофы, этим занимаются следствие и специальная техническая комиссия при Минобороны. Соколов заявил, что первые результаты проверки правительственной комиссии он доложит председателю правительства Дмитрию Медведеву уже в понедельник. ​

Самолет Минобороны разбился в Черном море утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: 9 журналистов, 64 музыканта ансамбля песни и пляски им. Александрова, военнослужащие и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Ту-154 совершил в Адлере дозаправку после вылета с аэродрома Чкаловский в Подмосковье. Однако спустя несколько минут после взлета он пропал с радаров. Пассажиры воздушного судна летели на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных, которые участвуют в операции в Сирии, с наступающим Новым годом.

Катастрофа Ту-154 над Черным морем. Главные факты

Версии крушения лайнера назывались и ранее. Источник "Интерфакса" в экстренных службах накануне днем сообщил, что основной версией авиакатастрофы является техническая неисправность. Однако позже глава службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов заявил, что Ту-154 был технически исправен. Специалисты проводили регламентные работы на воздушном судне в сентябре этого года.

Собеседник "Интерфакса" утверждал, что версия ошибки пилота "маловероятна". Они, по его словам, имели "большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов". Однако источник "РИА Новостей" отметил, что ошибка пилотирования входит в число приоритетных версий.

Версия теракта на борту Ту-154 также рассматривается, сообщала "Фонтанка" со ссылкой на источник в Минобороны. При этом собеседник издания уточнил, что это стандартная проверка, которая проводится в таких случаях. В Центре общественных связей ФСБ России РБК не смогли ни подтвердить,​ ни опровергнуть информацию о возможном теракте.

Позже "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленного сотрудника силовых структур сообщил, что версия теракта маловероятна. По его словам, террористический акт на борту Ту-154 "зафиксировали и тут же предали огласке соседи России по региону".