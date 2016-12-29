В Новой Москве группа неизвестных совершила нападение на полицейских, один сотрудник убит. Об этом "Ленте.ру" сообщил источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в четверг, 29 декабря, в поселке Роговское. По словам источника, преступников было от пяти до семи человек. Похищены два автомата Калашникова.

Второй сотрудник в ходе нападения был тяжело ранен.

В полиции считают, что нападение совершено именно с целью захвата оружия. Для поимки бандитов в городе введен план "Сирена".

В пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Москве подтвердили факт нападения на патруль. "Следователи приступили к осмотру места происшествия, обстоятельства нападения устанавливаются", — заявила представитель пресс-службы.