11 молодых людей из Польши, Белоруссии и Германии в возрасте от 20 до 27 лет устроили акцию на территории бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим): они разделись и приковали себя цепями друг к другу перед знаменитыми воротами с надписью Arbeit Macht Frei ("Труд делает свободным"). Все они вскоре после начала акции были задержаны, сообщает i24News.

По информации журналистов, перед своим перформансом, около 14:00 по местному времени, молодые люди, среди которых были четыре девушки, около входа в бывший концентрационный лагерь зарезали овцу. При этом они снимали свою акцию на камеру с помощью дрона.

Кроме того, молодые люди, чьи мотивы на данный момент неизвестны, повесили на ворота белый баннер с надписью "любовь" в красном цвете. При этом издание, со ссылкой на польские СМИ, уточняет, что активисты якобы таким образом пытались привлечь внимание к военным действиям на Украине.

Согласно заявлению, которое обнародовало руководство музея на территории бывшего концлагеря, сразу после начала акции в происходящее вмешались охранники. На место вскоре приехали сотрудники полиции, которые задержали молодых людей.

В музее пообещали содействовать правоохранительным органам в расследовании этого инцидента. Доступ на территорию бывшего концлагеря был закрыт до субботы, 25 марта. "Использование символов Аушвица в любого рода акциях или перформансах является возмутительным и неприемлемым. Это проявление неуважения к памяти о жертвах немецкого нацистского концентрационного лагеря", — говорится в сообщении музея.

По данным СМИ, в настоящее время все участники акции задержаны — их допрашивает полиция. Сотрудники правоохранительных органов работают и на самой территории бывшего концлагеря, где произошли акция и убийство животного. Представитель полиции пояснил, что об инциденте сообщат в прокуратуру, а участникам акции предъявят, вероятно, обвинения в осквернении памятника.

Узниками комплекса лагерей смерти Аушвиц-Биркенау были около 1,1 миллиона человек, из них около 960 тысяч евреев, почти все они погибли. Среди других жертв Освенцима — поляки, цыгане, советские военнопленные, а также граждане оккупированных гитлеровскими войсками стран Европы.

Комплекс концлагерей был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. В минувшую пятницу в мире отметили Международный день памяти жертв Холокоста. Мемориальные мероприятия прошли в России, Израиле, Польше, Белоруссии, Франции, Германии, Великобритании, США и других странах.