Мужчина открыл огонь в консульстве Китая в Лос-Анджелесе утром во вторник, 1 августа. Затем злоумышленник застрелил себя в своей же машине, находившейся поблизости. Больше во время инцидента никто не пострадал, сообщили в полиции.

Стрельба раздалась около 6 утра по местному времени, то есть до открытия консульства, рассказал Reuters офицер полицейского департамента Лос-Анджелеса Майкл Лопес. "Несколько выстрелов пришлось по китайскому консульству", — уточнил сотрудник полиции.

По словам Лопеса, мужчина был найден в своей машине мертвым. Он застрелился, уточнил полицейский.

Консульство Китая в коротком заявлении сообщило, что крайне обеспокоено инцидентом со стрельбой, и попросило Соединенные Штаты принять все необходимые меры для защиты безопасности здания и работающих в нем дипломатов. Китайцы также попросили выяснить суть произошедшего.