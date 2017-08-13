Неизвестный выстрелил в голову 8-летней девочке на детской площадке под Москвой

Foto: LETA Инцидент произошёл в Монине Щёлковского района Подмосковья. Неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в голову восьмилетней девочке, которая играла на детской площадке. Об этом пишет Life.ru С ранением мягких тканей лба и сотрясением мозга Арину Т. госпитализировали. Полиция разыскивает стрелка.

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