Житель северного немецкого городка Зальцгиттер на год оставил включенными все краны в арендованной им квартире. За это время утекло семь миллионов литров воды. Хозяин квартиры заметил утечку только через год, когда получил огромный счет от водопроводной компании.

Квартирант не закрывал воду в раковине, ванне и туалете. Утечку заметили даже муниципальные власти, поскольку это привело к превышению среднего расхода воды в городе на 44 тысячи литров, сообщает издание The Local.

Тревогу забили, когда владелец квартиры получил требование от водопроводной компании оплатить дополнительные 10 800 евро. Арендодатель подумал, что это ошибка, но все-таки вызвал полицию, опасаясь, что в водопроводе произошла утечка.

Квартирант изначально отказался пустить стражей порядка в дом, а затем бросился на правоохранителей и легко ранил троих из них. В полицейском отчете сказано, что мужчину смогли одолеть только с помощью слезоточивого газа.

31-летнего немца после осмотра врача поместили в психбольницу. В дни, предшествовавшие полицейскому рейду, он заблокировал стоки в своем доме и затопил большую часть здания.