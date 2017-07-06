Немецкая компания Nordfrost выиграла суд об использовании торговой марки у шведской неонацистской организации Северное движение сопротивления (NRM), которая часто называет себя Nordfront.

Nordfrost, которая занимается перевозкой замороженных продуктов, выступает против использования движением названия Nordfront.

Компания подала в суд на NRM. "Бренды фонетически очень похожи между собой, их различает только одна буква, — сообщается в заявлении Nordfrost. — Кроме того, между товарными знаками имеются концептуальные схожести — оба могут ассоциироваться с географическими и метеорологическими условиями".

В Nordfrost опасаются, что при использовании сторонниками NRM названия Nordfront у клиентов компании будет создаваться впечатление, что между Nordfrost и неонацистами есть связь.

Северное движение сопротивления периодически устраивает демонстрации. Противники нацистских взглядов приходят на эти акции со своими лозунгами

Шведский патентный офис занял сторону Nordfrost, и Северному движению сопротивления запретили использовать слово Nordfront в качестве названия организации.

Северное движение сопротивления действует в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии. Оно было основано в 1997 году сторонниками неонацистской организации "Белое арийское сопротивление", которая действовала в Швеции в 1991-1993 годах.

В 2016 году в Швеции наблюдался рост неонацистских настроений, и это было во многом связано с агитацией NRM, сообщал частный фонд Expo, который изучает антидемократические и расистские тенденции.