После массовых задержаний участников антикоррупционных протестов в Москве немецкие политики возобновили дискусии о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России 2018 года.

"С тех пор как в декабре 2008 года ФИФА решила доверить проведение мирового первенства России, положение гражданского общества в этой стране резко ухудшилось", — заявил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер.

Он напомнил, что пересмотр решения о проведении первенства мира в России находится в "исключительной компетенции ФИФА", сообщает Deutsche Welle.

Зампредседателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Михаэль Фукс отметил, что страна, в которой не соблюдаются элементарные гражданские права, в принципе не должна проводить какие-либо чемпионаты мира. По мнению немецкого политика, неблагоприятная ситуация с правами человека и безопасностью приведет к тому, что многие футбольные болельщики воздержатся от поездки в Россию на ЧМ-2018.

Бойкот международных спортивных соревнований должен быть "редчайшим исключительным случаем", однако Россия уже не первый год движется в опасном направлении, нарушая международное право и права человека, и это "совершенно неприемлемо", подчеркнул Фукс.

Чемпионат мира по футболу в 2018 году должны принять такие российские города, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Самара, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Сочи, Казань и Екатеринбург.