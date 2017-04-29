Как показывают результаты опроса Берлинского института политических исследований Policy Matters, проведенного по всей Европе, граждане пяти стран видят в членстве в ЕС больше недостатков, чем преимуществ: это Чехия, Швеция, Италия, Нидерланды и Франция, сообщает издание.

Фонд имени Бертельсманна в ходе опроса 12 тысяч граждан из всех 28 стран ЕС установил, что 72% респондентов недовольны политикой Брюсселя. "В поисках причин столь прохладного отношения следует взглянуть на статистику по безработице в пяти странах еврозоны, которые были больше всего затронуты экономическим кризисом: Греция — 23,5% безработных, Испания — 18%, Италия 11,5%, Португалия и Франция — 10%", — передает автор.

"Единая валюта задумывалась как объединяющее звено, но на деле введение евро приумножило благосостояние и без того процветающих европейских государств с сильной промышленностью и внушительным торговым оборотом, соблазнило государства на юге Европы вложиться в несколько рискованные государственные долговые обязательства на якобы выгодных условиях и отняло у стран с менее развитой экономикой возможность остаться конкурентоспособными внутри ЕС", — повествует автор статьи в Tagesspiegel.

Последствия глобализации и обрушения Восточного блока Аппенцеллер считает еще одной причиной недовольства европейцев Евросоюзом. Эти последствия привели к потере рабочих мест, выводу производств в страны с меньшей зарплатой, росту конкуренции за счет притока гастарбайтеров — более дешевой рабочей силы. "Именно это привело британцев к решению покинуть ЕС", — считает журналист.

"Так зачем поддерживать европейскую идею? — продолжает Аппенцеллер. — Чем может обернуться распад ЕС, возможный в результате демонстрации национального эгоизма, становится очевидным при взгляде на географическую карту". Европа представляет собой не что иное, как аппендикс России. В глобальном плане каждое отдельное государство из 28 членов ЕС ничего из себя не представляет".

"Только Евросоюз в качестве рамочной конструкции может предложить небольшим в мировом масштабе странам объединиться и стать фактором силы. Это касается и экономики, и международных площадок, и миграционной политики, и политики безопасности", — резюмирует автор статьи.