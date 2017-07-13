В Германии окружной суд Равенсбурга (земля Баден-Вюртемберг) приговорил 21-летнего беженца к шести с половиной годам тюрьмы за подготовку теракта в Дании.

Суд посчитал доказанным, что обвиняемый приобрел детали для бомбы, которую планировал взорвать в Копенгагене. Прокуратура просила для него пять лет лишения свободы, а сторона защиты — до пяти лет.

По данным суда, молодой человек въехал в Германию летом 2015 года как беженец. Уже на территории страны он подвергся радикализации и активно интересовался идеологией джихадистской группировки "Исламское государство".

Сам подсудимый признал в ходе слушаний только факт участия в подготовке теракта, но он, по его словам, не собирался приводить план в исполнение. При этом подавать апелляцию на приговор он не собирается.