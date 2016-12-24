"Я дал министерству иностранных дел поручение совершить полную переоценку всех наших контактов с ООН, включая финансирование ООН израильскими институтами и присутствие представителей ООН в стране", — сказал он.

Он также рассказал, что общался с будущей администрацией США, которая пообещала "изменить эту резолюцию и не позволить никому причинять вред государству Израиль".

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере: "Что касается ООН, то изменения наступят после 20 января".