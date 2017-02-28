Как пишет американский писатель Боб Рейсс для Newsweek, "сейчас, когда повышение температуры приводит к большему таянию льдов, освобождая моря Арктики, идет борьба на триллионы долларов за владение богатствами региона. В 2012 году Россия попыталась выдвинуть претензии на 460 тысяч квадратных миль арктического шельфа — область размером с Францию и Испанию".

Сейчас, как утверждает Геннадий Иванов из Морской арктической геологоразведочной экспедиции, доказательства тому есть. "Пока что выгода не стала особым стимулом для США, которые проявляли гораздо большую осторожность на Крайнем Севере. Президент Барак Обама запретил поисковые работы на большей части федерального арктического шельфа в декабре, сославшись на проблемы окружающей среды", — говорится в статье.

Дональд Трамп может попытаться отменить указ Обамы, и представители Аляски в Конгрессе выступают за то, чтобы сделать американскую Арктику — на берегу и на шельфе — более доступной для поиска нефти.

"Вне зависимости от того, что решит Трамп, некоторые опасаются, что соперничество между великими державами из-за торговых путей и природных ресурсов может выйти из-под контроля. Уже имеются признаки напряженности", — отмечает Боб Рейсс, указывая на масштабные военные учения России в Арктике, намного превзошедшие учения НАТО.

"Тем временем Россия изменила свою стратегию военных учений. Она больше не предупреждает об их начале заранее, когда учения планируются, что сбивает с толку ее соседей из НАТО на севере. Одна из этих стран, Дания, как и Россия, претендует на шельф в районе Северного полюса, согласно Конвенции ООН по международному морскому праву", — говорится в статье Newsweek.

Канада подаст заявку к 2018 году, которая, как ожидается, также распространится на Северный полюс. "Если это произойдет, возможно, что все три страны смогут доказать, что этот район является продолжением их континентальных шельфов. Соглашение, официально известное как Третья конвенция ООН по морскому праву, призывает тех, кто выдвинул законные претензии на одни и те же территории, установить границы между собой самостоятельно", — отмечает Рейсс.

Что, пожалуй, является одной из причин, по которой российские военные стратеги называют Арктику вероятным местом будущих войн, пишет он. "Российское политическое и военное руководство систематически утверждало, что во всем мире будет острая нехватка энергетических ресурсов, что может привести к конфликту, и что Запад во главе с США может попытаться захватить российские нефть и газ", — говорит преподаватель Норвежского университетского оборонного колледжа Катажина Зиск.

"Если это произойдет, Кремль гораздо лучше будет подготовлен к открытому конфликту или привычной конкуренции. Москва владеет не только более чем 40 ледоколами; она ведет крупнейшее со времен холодной войны военное освоение Арктики. В России больше арктических баз, чем в любой другой стране, и она строит новые, в том числе 13 новых аэродромов и 10 радиолокационных станций ПВО в Арктике, которые должны открыться к концу этого года", — говорится в статье.

У Вашингтона только два ледокола, и оба старые, и только один из них способен прорубить толстый лед. В стране нет никаких конкретных планов по строительству новых ледоколов, предупреждает автор.