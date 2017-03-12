Нидерланды сделают все возможное для разрешения ситуации с острым дипломатическим противостоянием с Турцией. Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, слова которого приводит агентство Reuters.

Анкара ранее заявила, что примет ответные жесткие меры на действия властей Нидерландов, которые отказались пустить турецких министров в страну для участия в политическом митинге.

"Если они (Турция) пойдут на обострение конфликта, нам придется реагировать, но мы сделаем все, что в наших силах, для деэскалации", — подчеркнул Рютте, добавив, что Нидерланды заинтересованы в урегулировании ситуации и намерены занять разумную позицию.

Накануне Нидерланды сначала отказали в выдаче разрешения на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который собирался приехать в Роттердам, чтобы выступить перед проживающими в Голландии соотечественниками в поддержку конституционной реформы на родине.

Позже в тот же день в Нидерланды из Германии на автомобиле прибыла министр по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя. Однако власти Нидерландов объявили ее "нежелательным иностранцем" и вынудили покинуть территорию страны, отправив в сопровождении полиции обратно в Германию. Позже министр вылетела на родину. В Стамбуле она дала пресс-конференцию, на которой назвала действия голландских властей "незаконными, антидемократическими и бесчеловечными".

По словам Рютте, он восемь раз разговаривал в субботу со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом, последний раз — в два часа ночи в воскресенье, когда ситуация у турецкого консульства в Роттердаме обострилась и демонстранты, поддерживающие турецкий режим, начали закидывать полицию камнями, бутылками и другими предметами, передает ТАСС.

"Я очень обеспокоен всей этой ситуацией и хочу встретиться с Йылдырымом в ближайшее время", — сказал премьер-министр Нидерландов. В то же время он отметил, что страна имела полное право отказать министру в выступлении перед турецким сообществом и что голландское правительство не намерено приносить свои извинения властям Турции.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым раскритиковал действия голландских властей по отношению к Фатме Бетюль Сайян Кайя и заявил, что ответные меры Анкары будут "предельно жесткими". "Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы", — сказал Йылдырым. Турецкий премьер назвал произошедшее в Роттердаме "большим дипломатическим скандалом" и призвал турок, проживающих на территории королевства, сохранять спокойствие и "не поддаваться на провокации".

Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции. В Нидерландах проживает около полумиллиона турецких мигрантов, большинство которых имеют двойное гражданство и, соответственно, право голосовать в обеих странах. Мероприятия с участием турецких политиков в королевстве были запрещены по соображениям безопасности.