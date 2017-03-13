В своих поправках лорды требовали от британского правительства гарантировать в кратчайшие сроки неизменность статуса проживающих в Великобритании граждан Евросоюза и привести в законодательную форму обещание премьера Терезы Мэй представить на суд парламента итоговые договоренности с ЕС.

Как отмечают журналисты, таким образом, палата общин, ранее уже одобрившая документ по Brexit в первоначальном виде, выполнила просьбу королевского правительства, которое настаивает на том, что законопроект должен остаться неизменным, а любые поправки могут повредить будущим переговорам.

После голосования в палате общин документ был отправлен обратно в верхнуюю палату парламента. Теперь палате лордов предстоит определиться: либо продолжать так называемый законодательный "пинг-понг", и вновь направить в палату общин законопроект с внесенными поправками, либо уступить и принять документ в его первоначальном виде.

Если лорды все-таки примут первоначальный вариант законопроекта, то после этого документ останется лишь подписать королеве Великобритании Елизавете II. Как отмечают британские СМИ, учитывая, что согласие монарха премьер-министр Мэй может получить в считанные часы, путь к официальному запуску Brexit будет открыт уже в самое ближайшее время.

8 февраля нижняя палата парламента Британии утвердила законопроект о введении в действие процедуры выхода государства из ЕС. За внесенный правительством проект закона проголосовали 494 народных избранника, против — 122. Билль о Brexit наделяет премьер-министра Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС.

Изначально Тереза Мэй собиралась самостоятельно начать переговоры с ЕС. Однако сначала Высокий суд Лондона, а потом и Верховный суд обязали ее заручиться одобрением законодателей, после чего билль был внесен в парламент.

Во время рассмотрения законопроекта народные избранники предложили к нему почти 300 поправок, однако все они были отклонены. Так, кабинет министров избежал необходимости получить одобрение региональных парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии для начала переговоров или отчитываться перед депутатами о ходе дискуссий с Брюсселем.

Кроме того, были отклонены поправки партии "Либеральные демократы" о необходимости повторного референдума по Brexit и Лейбористской партии, предлагавшей пресечь реализацию планов правительства Мэй по задействованию офшорного режима после выхода из ЕС с целью повышения привлекательности страны для международного бизнеса.

В то же время правительство пошло навстречу требованиям некоторых депутатов, пообещав, что после завершения переговоров с Брюсселем парламент проголосует за итоговый текст соглашения, достигнутого по итогам двухлетних переговоров. Но изменить что-либо в этом документе парламентарии не смогут. Впрочем, в правительстве уверены в том, что до такого варианта развития событий дело не дойдет.