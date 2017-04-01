Российская "Новая газета" в субботу, 1 апреля, сообщает о массовых задержаниях жителей Чечни в связи с их гомосексуальностью или подозрением в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как пишет издание, информация была подтверждена беспрецедентно большим количеством источников, в том числе, в МВД и ФСБ Чеченской республики, а также в администрации Рамзана Кадырова. На данный момент задержано более сотни мужчин. "Новая газета" обладает информацией о троих погибших.

В числе задержанных есть представители чеченского духовенства, включая известных и близких к чеченским властям религиозных деятелей, а также двое известных телеведущих. Чеченские гомосексуалы закрывают тематические группы и уничтожают свои аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, пытаются покинуть республику. Ситуация усложняется тем, что семьи задержанных, как правило, не обращаются с жалобами в официальные инстанции, чтобы не навлечь на себя позор.

Источники "Новой газеты" в спецслужбах связывают волну задержаний с попыткой российских ЛГБТ-активистов провести серию гей-парадов в четырех городах Северо-Кавказского федерального округа. Эта новость вызвала на Кавказе массовые протесты, в том числе и митинги против ЛГБТ-сообщества. Российская ЛГБТ-сеть создала "горячую линию" для жителей региона, находящихся в опасности.

В свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг публикации СМИ о якобы преследовании мужчин нетрадиционной ориентации в регионе, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА "Новости".

"В Чечне мужчины здоровые, ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и у них только одна ориентация, которая определена с момента сотворения человека. Других ориентаций в Чечне нет. По высокой рождаемости можно судить, какая ориентация в Чечне", — заявил он.