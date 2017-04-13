Российская "Новая газета" пожаловалась на угрозы журналистам после публикации статьи о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни, которых заподозрили в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Согласно заявлению издания, спустя три дня после публикации в Чечне состоялось собрание с участием представителей религиозных общин, исламских богословов и лидеров общественного мнения.

На этом собрании была принята резолюция, в которой, по данным издания, есть следующий пункт: "Ввиду того, что нанесено оскорбление вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев, а также нашей вере, мы обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

"Нам очевидно: эта резолюция подталкивает религиозных фанатиков к расправе над журналистами", — говорится в заявлении.

Сразу после публикации заявления сайт издания оказался недоступен. Сотрудники "Новой газеты" сообщили, что он подвергся DDoS-атаке.

"Новая газета" 1 апреля опубликовала расследование под названием "Убийство чести", в котором говорится, что в Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях.

По данным СМИ, известно по меньшей мере о трех мужчинах, которые были убиты похитителями, однако не исключено, что таких убийств было даже больше. Возможные убийства геев в Чечне уже потребовала расследовать международная правозащитная организация Amnesty International.

В четверг расследовать ситуацию с правами геев в Чечне потребовало также Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Однако, как отмечается в заявлении "Новой газеты", Следственный комитет до сих пор не отреагировал на публикацию.

Как сообщили в редакции издания, 11 апреля адвокат международной правозащитной организации "Агора" Андрей Сабинин подал жалобу в Басманный суд Москвы с требованием признать бездействие председателя СКР Александра Бастрыкина необоснованным и незаконным и обязать его устранить допущенное нарушение.