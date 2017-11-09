По словам представителей SpaceX, сейчас проводится тщательное расследование причин аварии. Взрыв двигателя не повлияет на график запусков. Кроме того, компания продолжает тестовую программу для двигателя Block 4 и Falcon 9. Квалификационные испытания были прекращены только для двигателя Block 5, который пока не использовался для запусков ракет.

Первый запуск сверхтяжелой Falcon Heavy запланирован на ноябрь 2017 года. Глава SpaceX Илон Маск полагает, что пуск с высокой вероятностью будет неудачным. Причину этого он видит в необходимости синхронной работы 27 двигателей. "Там много чего может пойти не так", — считает бизнесмен.

Falcon Heavy является "мощнейшей ракетой в мире", ее запуск обойдется в три раза дешевле (около 120 миллионов долларов), чем пуск самого грузоподъемного действующего носителя Delta IV Heavy.