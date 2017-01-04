Он подчеркнул, что ОБСЕ стремится "к новым усилиям, чтобы положение изменилось к лучшему". В частности Австрия дополнительно выделит 2 миллиона евро для оказания гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской областей.

Организации, которые могут получить средства для помощи населению Донбасса, — Международный комитет Красного Креста и австрийский благотворительный фонд католической миссии Caritas, которая намерена расширить штат сотрудников на востоке Украины до 1200 человек.

ОБСЕ усилит и техническое обеспечение специальной мониторинговой миссии на Украине. В частности, ей предоставят средства для круглосуточного наблюдения за ситуацией в Донбассе.

Себастьян Курц находится с двухдневным визитом на востоке Украины в качестве нового действующего председателя ОБСЕ. В ходе поездки политик в сопровождении министра иностранных дел Украины Павла Климкина посетил пункт пропуска "Пищевик", расположенный в Донецкой области, офис специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и водоочистительный завод в Мариуполе.

Австрийский политик подчеркнул, что стороны конфликта должны придерживаться минских договоренностей и что полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

При этом Курц отклонил возможность размещения в Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, как того добивается Украина. Политик также запланировал поездку в Москву и Киев в январе, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины.