Вряд ли создатели "Твиттера" 10 лет назад могли предположить, что их изобретение станет главной отличительной характеристикой президентской кампании.

Дональд Трамп обладает редкой способностью использовать эти 140 знаков для того, чтобы сражаться с противниками, затыкать рты несогласным и через голову СМИ общаться напрямую с 20 миллионами своих подписчиков.

Дональд Трамп — твит за твитом

"Я выигрываю выборы с легкостью. Огромная "подвижка" подтверждена, и наши лживые оппоненты пытаются унизить нашу победу ФАЛЬШИВКАМИ! Жалкая история! " — Твит Трампа

После того как одна из лучших американских актрис Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа за его общение с журналистом-инвалидом, избранный президент отреагировал практически мгновенно:

"Мэрил Стрип, одна из самых переоцененных актрис в Голливуде. Она меня совсем не знает, но набросилась на меня на церемонии "Золотой глобус". Да она просто фанатка Хилари, которая проиграла по-крупному".

После того как Дональд Трамп-кандидат в президенты стал Дональдом Трампом-избранным президентом весь мир узнал, что если он хочет высказаться, то предпочитает делать это в 140 знаках.

Первая и единственная пресс-конференция Трампа оказалась театрализованным представлением на тему его же твитов.

Твит Трампа: "И мне кажется, что это позор! Это абсолютный позор… По поводу этих хакеров, я думаю, что это-таки были русские…А Путин, ну, если ему нравится Трамп, то я считаю, что это актив, а не задолженность. И если вы хотите переместить свой завод, ну там в Мексику, или какое другое местои уволить всех своих рабочих из Пенсильвании или Огайои других мест, где я выиграл, я говорю: не будет этого!"

"Не стану говорить, что так пользоваться "Твиттером" — это по-президентски или не по-президентски, скажу, что Трамп, безусловно, нестандартно пользовался им во время президентской кампании, — говорит Сюзан Глассер, бывший редактор политического американского сайта "Politico". — Трамп виртуозно пользуется "Твиттером", он был бы прекрасным медиа-магнатом, если бы не выиграл Белый дом".

Политика в формате 140 знаков

Дональд Трамп прекрасно научился менять повестку новостей. Самый простой способ — отправить провокационный твит в середине ночи, и с утра все новостные агентства его подхватывают и меняют свою повестку дня. И поскольку Трамп, как правило, немедленно реагирует на интересующие его события, "Твиттер", в определенной степени, является окном в его внутренний мир.

"ФАЛЬШИВКА! ТОТАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОХОТА НА ВЕДЬМ!" Это — ответ Трампа в "Твиттере" на публикацию неподтвержденных обвинений в том, что у России есть на него компрометирующие материалы.

Твит Трампа: "Россия никогда и не пыталась надавить на меня! У МЕНЯ НЕТ НИКАКИХ ДЕЛ С РОССИЕЙ — НИ СДЕЛОК, НИ ЗАЙМОВ, ВООБЩЕ НИЧЕГО!"

Сторонники Трампа, такие как Джо Барелли, депутат городского совета Нью-Йорка, высоко ценят возможность заглянуть во внутренний мир нового президента через его твиты.

Он, конечно же, общался через "Твиттер" во время предвыборной кампании и самих выборов, говорит Барелли, и многие уверяли, что когда он станет президентом, эти твиты прекратятся. Однако поток твитов Трампа не иссякает. И есть все указания на то, что он продолжит использовать "Твиттер" как главное средство общения.

Твит Трампа: "Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас намного больше, чем сейчас, и, быть может, две наши страны начнут сотрудничать при решении важных и насущных мировых проблем".

Но можно ли в самом деле вести международную политику в формате 140 знаков? Что бы посоветовал Трампу бывший директор ЦРУ и АНБ Майкл Хейден?

"Совет очень прост, — говорит Хейден, — нужно избавиться от аккаунта в "Твиттере"! У президента Обамы это тоже было, только не в таком масштабе: он вел свою президентскую кампанию в "Вайбере", и мы ему сказали: господин президент, не стоит этого делать. Что касается президента Трампа, что ж, если ему так необходимо общаться с народом…. Но я бы его предостерег: ведь одно дело, когда кого-то критикует Дональд Трап, и совсем другое, когда это делает президент США".

"Прямота и реализм"

Для многих американцев победа Дональда Трампа стала неожиданностью. В самом деле, опросы общественного мнения неизменно ставили на первое место Хиллари Клинтон.

Однако Билл Митчелл, с самого начала следивший за твитами Трампа, начал ставить под сомнение результаты этих опросов. У него появились последователи, число которых уже перевалило за 160 тысяч. Митчелл признает, что поначалу люди не могли привыкнуть к стилю Трампа, мягко говоря, необычному для политика. Но потом эти твиты "стали приносить ему очки за прямоту и реализм", особенно среди синих воротничков.

В конце 2016 года Трамп решил вновь посетить ряд ключевых штатов в благодарность за поддержку, которую они ему оказали. Именно к жителям этих промышленных штатов обращены твиты Трампа, когда он говорит об американских компаниях, которые перенесли производство за рубеж. И компании прислушиваются к этим твитам, потому что это может поднять или обрушить курс их акций.

Твит Трампа: "Тойота заявила, что собирается построить новый завод в Мексике, чтобы делать модель "Королла" для американского рынка. Не смейте! Стройте завод в США или платите большой налог на импорт!"

Твит Трампа: "Спасибо, Форд, что вы отказались от плана постройки нового завода в Мексике и вместо этого создаете 700 новых рабочих мест в США!"

"Трамп готов исполнять роль, непривычную для президента, если от этого выиграют американские рабочие и американская экономика", — говорит Джо Барелли.

Дональд Трамп — не первый американский президент, придумавший использовать средства массовой информации для того, чтобы донести свои мысли и идеи до избирателей, до него это весьма успешно делали и Рузвельт, и Кеннеди. Однако, по словам Барбары Перри из Университета Вирджинии, которая возглавляет центр по изучению института президентства в США, в подходе Трампа есть одна отличительная черта.

"С начала ХХ века каждый президент хочет контролировать СМИ, — считает Барбара Перри. — Но когда мы говорим о Рузвельте или Кеннеди, они использовали СМИ, контролируемые другими людьми, однако особенность соцсетей в том, что они уравнивают всех пользователей и не дают элитам диктовать свои условия, так что вы можете донести свою мысль так, как вам хочется. Именно этим и пользуется Трамп".

Но у твитов, когда они исходят от такого влиятельного человека, как Дональд Трамп, есть и обратная, весьма разрушительная сторона, как в полной мере испытала на себе телеведущая компании Fox News Меган Келли, которой довелось модерировать дебаты республиканцев в ходе праймериз.

"Он настоял на том, чтобы я позвонила ему накануне дебатов, и вот тут все началось, — вспоминает Меган. — "Я не желаю слышать эту историю в вашей программе", — настаивал он. "Но вы не можете контролировать нашу редакционную политику", — парировала я. И тут его взорвало, он начал кричать на меня: "Вам должно быть стыдно, я уже почти натравил на вас мой прекрасный "Твиттер", и, возможно, еще сделаю это!"

"Должна вам сказать, когда на вас нападает Трамп, это не просто твит, — признается Меган. — Да, я понимаю, он боец и умеет наносить ответные удары, но у него столько власти, что всего один его твит может стать для вас адом. Я 16 месяцев жила под вооруженной охраной, мои дети жили под вооруженной охраной, и это не та цена, которую следует платить за жесткий журнализм".