Дональд Трамп обладает редкой способностью использовать эти 140 знаков для того, чтобы сражаться с противниками, затыкать рты несогласным и через голову СМИ общаться напрямую с 20 миллионами своих подписчиков.
Дональд Трамп — твит за твитом
"Я выигрываю выборы с легкостью. Огромная "подвижка" подтверждена, и наши лживые оппоненты пытаются унизить нашу победу ФАЛЬШИВКАМИ! Жалкая история! " — Твит Трампа
После того как одна из лучших американских актрис Мэрил Стрип раскритиковала Дональда Трампа за его общение с журналистом-инвалидом, избранный президент отреагировал практически мгновенно:
"Мэрил Стрип, одна из самых переоцененных актрис в Голливуде. Она меня совсем не знает, но набросилась на меня на церемонии "Золотой глобус". Да она просто фанатка Хилари, которая проиграла по-крупному".
После того как Дональд Трамп-кандидат в президенты стал Дональдом Трампом-избранным президентом весь мир узнал, что если он хочет высказаться, то предпочитает делать это в 140 знаках.
Первая и единственная пресс-конференция Трампа оказалась театрализованным представлением на тему его же твитов.
Твит Трампа: "И мне кажется, что это позор! Это абсолютный позор… По поводу этих хакеров, я думаю, что это-таки были русские…А Путин, ну, если ему нравится Трамп, то я считаю, что это актив, а не задолженность. И если вы хотите переместить свой завод, ну там в Мексику, или какое другое местои уволить всех своих рабочих из Пенсильвании или Огайои других мест, где я выиграл, я говорю: не будет этого!"
"Не стану говорить, что так пользоваться "Твиттером" — это по-президентски или не по-президентски, скажу, что Трамп, безусловно, нестандартно пользовался им во время президентской кампании, — говорит Сюзан Глассер, бывший редактор политического американского сайта "Politico". — Трамп виртуозно пользуется "Твиттером", он был бы прекрасным медиа-магнатом, если бы не выиграл Белый дом".
Политика в формате 140 знаков
Дональд Трамп прекрасно научился менять повестку новостей. Самый простой способ — отправить провокационный твит в середине ночи, и с утра все новостные агентства его подхватывают и меняют свою повестку дня. И поскольку Трамп, как правило, немедленно реагирует на интересующие его события, "Твиттер", в определенной степени, является окном в его внутренний мир.
"ФАЛЬШИВКА! ТОТАЛЬНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОХОТА НА ВЕДЬМ!" Это — ответ Трампа в "Твиттере" на публикацию неподтвержденных обвинений в том, что у России есть на него компрометирующие материалы.
Твит Трампа: "Россия никогда и не пыталась надавить на меня! У МЕНЯ НЕТ НИКАКИХ ДЕЛ С РОССИЕЙ — НИ СДЕЛОК, НИ ЗАЙМОВ, ВООБЩЕ НИЧЕГО!"
Сторонники Трампа, такие как Джо Барелли, депутат городского совета Нью-Йорка, высоко ценят возможность заглянуть во внутренний мир нового президента через его твиты.
Он, конечно же, общался через "Твиттер" во время предвыборной кампании и самих выборов, говорит Барелли, и многие уверяли, что когда он станет президентом, эти твиты прекратятся. Однако поток твитов Трампа не иссякает. И есть все указания на то, что он продолжит использовать "Твиттер" как главное средство общения.
Твит Трампа: "Когда я стану президентом, Россия будет уважать нас намного больше, чем сейчас, и, быть может, две наши страны начнут сотрудничать при решении важных и насущных мировых проблем".
Но можно ли в самом деле вести международную политику в формате 140 знаков? Что бы посоветовал Трампу бывший директор ЦРУ и АНБ Майкл Хейден?
"Совет очень прост, — говорит Хейден, — нужно избавиться от аккаунта в "Твиттере"! У президента Обамы это тоже было, только не в таком масштабе: он вел свою президентскую кампанию в "Вайбере", и мы ему сказали: господин президент, не стоит этого делать. Что касается президента Трампа, что ж, если ему так необходимо общаться с народом…. Но я бы его предостерег: ведь одно дело, когда кого-то критикует Дональд Трап, и совсем другое, когда это делает президент США".
"Прямота и реализм"
Для многих американцев победа Дональда Трампа стала неожиданностью. В самом деле, опросы общественного мнения неизменно ставили на первое место Хиллари Клинтон.
Однако Билл Митчелл, с самого начала следивший за твитами Трампа, начал ставить под сомнение результаты этих опросов. У него появились последователи, число которых уже перевалило за 160 тысяч. Митчелл признает, что поначалу люди не могли привыкнуть к стилю Трампа, мягко говоря, необычному для политика. Но потом эти твиты "стали приносить ему очки за прямоту и реализм", особенно среди синих воротничков.
В конце 2016 года Трамп решил вновь посетить ряд ключевых штатов в благодарность за поддержку, которую они ему оказали. Именно к жителям этих промышленных штатов обращены твиты Трампа, когда он говорит об американских компаниях, которые перенесли производство за рубеж. И компании прислушиваются к этим твитам, потому что это может поднять или обрушить курс их акций.
Твит Трампа: "Тойота заявила, что собирается построить новый завод в Мексике, чтобы делать модель "Королла" для американского рынка. Не смейте! Стройте завод в США или платите большой налог на импорт!"
Твит Трампа: "Спасибо, Форд, что вы отказались от плана постройки нового завода в Мексике и вместо этого создаете 700 новых рабочих мест в США!"
"Трамп готов исполнять роль, непривычную для президента, если от этого выиграют американские рабочие и американская экономика", — говорит Джо Барелли.
Дональд Трамп — не первый американский президент, придумавший использовать средства массовой информации для того, чтобы донести свои мысли и идеи до избирателей, до него это весьма успешно делали и Рузвельт, и Кеннеди. Однако, по словам Барбары Перри из Университета Вирджинии, которая возглавляет центр по изучению института президентства в США, в подходе Трампа есть одна отличительная черта.
"С начала ХХ века каждый президент хочет контролировать СМИ, — считает Барбара Перри. — Но когда мы говорим о Рузвельте или Кеннеди, они использовали СМИ, контролируемые другими людьми, однако особенность соцсетей в том, что они уравнивают всех пользователей и не дают элитам диктовать свои условия, так что вы можете донести свою мысль так, как вам хочется. Именно этим и пользуется Трамп".
Но у твитов, когда они исходят от такого влиятельного человека, как Дональд Трамп, есть и обратная, весьма разрушительная сторона, как в полной мере испытала на себе телеведущая компании Fox News Меган Келли, которой довелось модерировать дебаты республиканцев в ходе праймериз.
"Он настоял на том, чтобы я позвонила ему накануне дебатов, и вот тут все началось, — вспоминает Меган. — "Я не желаю слышать эту историю в вашей программе", — настаивал он. "Но вы не можете контролировать нашу редакционную политику", — парировала я. И тут его взорвало, он начал кричать на меня: "Вам должно быть стыдно, я уже почти натравил на вас мой прекрасный "Твиттер", и, возможно, еще сделаю это!"
"Должна вам сказать, когда на вас нападает Трамп, это не просто твит, — признается Меган. — Да, я понимаю, он боец и умеет наносить ответные удары, но у него столько власти, что всего один его твит может стать для вас адом. Я 16 месяцев жила под вооруженной охраной, мои дети жили под вооруженной охраной, и это не та цена, которую следует платить за жесткий журнализм".