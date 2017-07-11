Об этом The New York Times сообщили три источника, знакомых с содержанием письма. По их данным, оно было отправлено Трампу-младшему PR-специалистом и бывшим репортером одного из британских таблоидов Робом Голдстоуном, который организовывал встречу сына миллиардера с Весельницкой в июне 2016 года.

В письме сообщалось, что компрометирующая информация, которой располагает российский юрист, является частью усилий правительства России по оказанию помощи предвыборной кампании Трампа. Ранее Трамп-младший признал, что был заинтересован в получении порочащих сведений о Клинтон, но ничто в его словах не указывало на то, что ему могло быть известно о том, что Весельницкая могла быть доверенным лицом Кремля.

По мнению трех собеседников NYT, электронное послание Голдстоуна указывает на то, что источником потенциально компрометирующей кандидата от демократов информации является российское правительство. Вместе с тем в послании не раскрываются более широкие усилия Москвы по содействию кампании Трампа в целом. Также из письма неясно, связан ли обещанный компромат со взломом сервера Национального комитета Демократической партии, отмечает издание.

Накануне в Кремле сообщили, что им не знакома адвокат Наталья Весельницкая. "Нет, мы не знаем, кто это, и, разумеется, мы не можем отслеживать встречи всех российских адвокатов как внутри страны, так и за рубежом", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как ранее выяснила NYT, встреча Дональда Трампа-младшего и Весельницкой состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower. На переговорах присутствовал глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, а также зять президента Джаред Кушнер.

Трамп-младший признал, что в ходе встречи заходила беседа о Клинтон. Однако изданию не удалось подтвердить, была ли передана какая-либо компрометирующая информация о кандидате в президенты.

В минувший понедельник Reuters опубликовало заявление Голдстоуна, в котором PR-специалист рассказал, что организовал встречу сына Трампа с российским адвокатом по просьбе своего московского клиента, певца и бизнесмена Эмина Агаларова. Со слов предпринимателя, Весельницкая утверждала, что располагает информацией "о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии".

По словам Голдстоуна, юрист начала встречу с Трампом-младшим с нескольких замечаний о финансировании предвыборной кампании, после чего переключилась на тему запрета на усыновление российских детей для американцев. Сын Трампа на этом остановил встречу. "Ничего не вышло из этой встречи и никаких последующих действий между ее сторонами не было", — резюмировал ее организатор.

Как сообщала ранее The Washington Post, Дональд Трамп в 2013 году появился в одном из клипов российско-азербайджанской поп-звезды Эмина Агаларова. Певец является сыном российского и азербайджанского предпринимателя Араза Агаларова, президента и владельца группы компаний Crocus Group. В 2013 году он организовал проведение конкурса Трампа "Мисс Вселенная" в Москве. По данным WP, во время визита американского миллиардера в российскую столицу Агаларов выступал в качестве посредника между ним и Путиным.

В настоящее время в США продолжается расследование в отношении Трампа и его соратников по подозрению в сговоре с Кремлем во время предвыборной кампании в США. Американский лидер категорически отрицает инкриминируемую ему связь с российским правительством.