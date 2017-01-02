Об этом говорится на официальном сайте Белого дома в сообщении от Обамы. "Я только начинаю писать свои высказывания. Я рассматриваю их как шанс поблагодарить вас за это удивительное приключение, отпраздновать то, как вы изменили эту страну к лучшему за эти последние восемь лет, и предложить некоторые размышления о том, куда мы все движемся отсюда", — пояснил 44-й президент США.

"С 2009 года мы столкнулись с изрядной долей проблем и, пройдя через них, стали сильнее. Это потому, что мы никогда не отступались от веры, которая направляла нас с момента нашего основания — убеждения в том, что вместе мы можем изменить эту страну к лучшему", — говорится в заявлении Обамы.

Покидающий свой пост президент США выразил надежду, что жители Соединенных Штатов присоединятся к нему во время последнего выступления в качестве главы государства 10 января.

Обама также напомнил, что "в 1796 году Джордж Вашингтон (первый президент США. — Прим. NEWSru.com) создал прецедент мирной демократической передачи власти, а также создал прецедент прощального обращения к американскому народу". "И более 220 лет с тех пор многие американские президенты следовали его примеру", — отметил президент США.

В январе 2017 года президентские полномочия примет на себя республиканец Дональд Трамп. Нынешнее российское руководство связывает с избранным президентом США особые надежды на изменение отношений двух стран. Недавно соратник Трампа, бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич выразил мнение, что подавляющая часть указов Обамы будет отменена в течение двух дней после церемонии инаугурации нового американского лидера.