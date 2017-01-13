Кубинские иммигранты больше не будут получать приоритет на получение убежища в США. Президент США Барак Обама в рамках нормализации отношения с Кубой отменил особые правила миграционного регулирования для кубинских беженцев, сообщает в пятницу, 13 января, агентство dpa.

По словам Обамы, теперь кубинские мигранты будут проходить ту же процедуру регистрации, что и мигранты из других стран. Если нелегально проникшие на территорию США кубинские иммигранты не находятся под защитой гуманитарного права, их вышлют на Кубу, подчеркнул глава Белого дома.

"Сухие ноги, мокрые ноги"

Таким образом, заканчивается политика облегченного доступа в США для беженцев с Кубы, действовавшая после кубинской революции 1959 года. В течение 35 лет США принимали всех беженцев с Кубы, что стало дополнительным поводом для увеличения масштабов кубинской миграции.

Основным путем беженцев был морской — длиной примерно в 180 километров на самом коротком участке между Кубой и США. В 1995 году президент Билл Клинтон ввел принцип "сухие ноги, мокрые ноги" (wet foot, dry foot): облегченная процедура предоставления убежища действовала лишь для тех беженцев, которые достигали берега, а захваченных береговой охраной в море высылали на Кубу.

После этого число беженцев, проникавших в США сухопутным путем через третьи страны, увеличилось. Точно так же резко оно выросло летом 2015 года: кубинцы стали опасаться, что после нормализации отношений между Гаваной и Вашингтоном они не смогут больше получить политическое убежище в США.