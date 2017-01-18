"Таким был мой подход в течение всего моего президентства", — заверил Обама. В то же время он подчеркнул, что возвращение Владимира Путина на пост президента России в 2012 году усилило антиамериканские настроения среди россиян и придало российско-американским отношениям "дух соперничества", что затруднило дальнейшие связи между Москвой и Вашингтоном.

Барак Обама также сообщил, что был готов продолжать с Кремлем переговоры о ядерном разоружении, но российская сторона отказалась от них.

Санкции в отношении Москвы были введены Вашингтоном в связи с посягательствами на суверенитет и независимость Украины, напомнил Обама.

Будущий президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в его приоритеты входит улучшение отношений с Россией. Ранее спецслужбы Соединенных Штатов доложили, что Москва вмешалась в ход президентских выборов в США, чтобы помочь Трампу победить.

Выступая перед журналистами, Барак Обама отметил, что Дональд Трамп победил на выборах, поэтому он имеет полное право реализовать свои политические представления, исходя из личных ценностей. "Новый президент будет вести собственную политику", — подытожил уходящий глава государства. Обама вновь предостерег Трампа от скоропалительных односторонних действий на Ближнем Востоке и от систематической дискриминации мигрантов на территории США.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.