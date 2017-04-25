По данным канала, речь идет о конференции по здравоохранению, которую проведет в сентябре этого года финансовая фирма Cantor Fitzgerald. Ожидается, что Обама станет основным докладчиком на деловом завтраке в один из дней форума, сообщили журналистам источники в компании.

В офисе Обамы информацию не комментируют. В Cantor Fitzgerald от официальных заявлений пока также отказалась, пояснив, что они будут сделаны позднее, после уточнения ряда деталей. В то же время сам факт прошедших переговоров с бывшим президентом по поводу выступления и сумму в 400 тысяч долларов в пресс-службе фирмы опровергать не стали, отмечает Fox Business.

Телеканал отмечает, что если выступление Обамы действительно состоится и он получит названную сумму, то это будет новый рекорд. Предыдущий установила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, гонорары которой превышали 200 тысяч долларов.

Источники телеканала отмечают, что Обама еще может отказаться от выступления. Это может произойти из-за изменения графика экс-главы государства или по каким-либо иным причинам, включая негативную реакцию со стороны общества.

В бытность президентом Обама не раз обличал представителей финансовой индустрии, называя их "жирными котами", спровоцировавшими финансовый кризис 2008 года, и тем не менее получающими огромные зарплаты в то время, как простые американцы страдали от последствий этого кризиса. И вот теперь он соглашается выступить перед ними за деньги.

По мнению журналистов, весьма вероятно, что подобный шаг вызовет критику. Кроме того, они напоминают, что гонорары Клинтон за речи перед банкирами ранее также обернулись для нее проблемами в ходе предвыборной кампании. В частности, политические противники требовали обнародовать содержание ее речей, подозревая Клинтон в чрезмерных симпатиях к финансовой индустрии.

Новость о возможном выступлении Обамы на сентябрьской конференции появилась на фоне другого похожего сообщения — о первом публичном выступлении экс-президента США с момента ухода в отставку в январе текущего года. 24 апреля Обама пообщался со студентами в Университете Чикаго, передает AP.

Бывший президент дал молодым людям советы по лидерству, управлению социальными сетями и даже браку. Он также заявил, что стоит быть осмотрительнее, публикуя свои фотографии в соцсетях. Обама заметил, что он, вероятно, никогда не стал бы президентом Соединенных Штатов, если бы публиковал в публичном доступе все свои юношеские фотографии без разбора. При этом во время всей беседы бывший американский лидер ни разу не упомянул своего преемника — Дональда Трампа.