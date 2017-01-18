Американские власти подтвердили освобождение еще десяти заключенных из тюрьмы на военно-морской базе в Гуантанамо на Кубе. Они были переданы правительству султаната Оман, говорится в сообщении Пентагона, распространенном во вторник, 17 января.

Двое из освобожденных мужчин родом из Афганистана, остальные — из Йемена. В связи в нестабильной ситуацией в Йемене Вашингтон не хочет отправлять пленников из Гуантанамо в страну, охваченную гражданской войной.

Между тем американская администрация впервые признала, что план уходящего президента США Барака Обамы по закрытию тюрьмы в Гуантанамо провалился. Ясно, что Обама не достигнет этой цели, заявил пресс-секретарь Белый дом Джош Эрнест, возложив вину за это на Конгресс.

Лагерь для военнопленных в Гуантанамо был создан после терактов в США 11 сентября 2001 года. Там содержатся предполагаемые мусульманские террористы, в отношении которых не ведутся официальные уголовные дела. Барак Обама намеревался закрыть военную базу еще в 2009 году, сразу вступления в должность президента. Освобождение заключенных затянулось во многом из-за того, что Конгресс США, большинство в котором имели республиканцы, воспротивился тому, что бывшие узники останутся на американской земле. Сейчас в Гуантанамо остаются 45 заключенных.