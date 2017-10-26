Покушение на депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука произошло в Киеве вечером 25 октября, на улице Адама Мицкевича возле пятиэтажного жилого дома у редакции телеканала "Эспрессо".

На ролике видно, что три человека выходят из здания на улицу, после чего раздается мощный взрыв со стороны припаркованного транспортного средства. В это время мимо машин проходил мужчина.

По словам пресс-секретаря Мосийчука Анны Сеник, у него был эфир на телеканале "Эспрессо". "Когда он выходил со своим охранником из здания, машина, которая была припаркована около входа на телеканал, взорвалась", — рассказала она в эфире телеканала "112 Украина".

По уточненным данным, от ранений скончался Руслан Кушнир — охранник Мосийчука. Еще четыре человека, включая депутата, получили ранения. По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, тяжелые ранения получил политтехнолог Виталий Бала: у него повреждены легкие, печень, внутренние органы.

На фотографиях с места событий виден обгоревший мотоцикл или скутер и поврежденные взрывом автомобили, припаркованные по соседству. Депутат Антон Геращенко написал в "Фейсбуке", что был взорван припаркованный у здания телеканала мотоцикл, мощность взрывного устройства составила не менее 1 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет… Ранен также политолог, который был с Игорем на эфире", — написал Геращенко в Facebook. Он предположил, что покушение на Мосийчука связано с его профессиональной деятельностью.

Сам Мосийчук получил травмы средней степени тяжести. Депутат от Радикальной партии после покушения был доставлен в больницу и прооперирован. После операции он пришел в сознание. На своей странице в Facebook политик сделал запись, сообщив, что у него поражена правая сторона лица и тела, там, где был взрыв.

"Операция прошла успешно. Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя, и передает слова благодарности за поддержку", — говорится в сообщении нардепа.

Мосийчук сделал заявление, в котором назвал тех, кто "сидит в Москве", заказчиками покушения, а исполнители, по его мнению, местные. "Не исключено, что агентура среди патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине", — отметил он.

"Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший Беркут, в 2013 стоявший по другую сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня — националиста. Жизнь не черно-белая. Чтобы победить, мы должны это осознать. Украинская Nация должна стать единой, перевернув страницу внутренних распрей", — подчеркнул Мосийчук. Он также выразил соболезнования семье погибшего телохранителя. "Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — отметил он.

По факту взрыва открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины ("Террористический акт"), дело будет расследовать Служба безопасности Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко заявил, что в покушении на Мосийчука есть российский след и к этому может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Вариантов может быть много. Заказчик один — РФ. Есть конкретные доказательства…, в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука", — заявил Варченко в комментарии телеканалу "112 Украина". Он подчеркнул, что следствие считает "одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика".

В свою очередь лидер Радикальной партии Олег Ляшко связал покушение на члена фракции в Верховной Раде Игоря Мосийчука с его профессиональной деятельностью и политической позицией.

"Очевидно, это работа вражеских спецслужб, потому что работали профессионально. Требую от наших спецслужб проведения тщательного расследования и обезвреживания диверсантов, действующих в Украине", — отметил Ляшко на своей странице в Facebook.

Ляшко потребовал от правоохранительных органов радикального усиления агентурной и профилактической работы по защите жизни и здоровья украинцев. "Заверяю украинцев, что никакие покушения и теракты не остановят и не испугают мою команду", — заключил он.

Журналист Игорь Мосийчук родился в 1972 году, а с начала девяностых являлся членом ряда националистических организаций. В январе 2014 года суд в Киеве приговорил его к шести годам заключения за организацию взрыва памятника Ленина и подготовку теракта в Киеве, информирует Deutsche Welle.

После победы Евромайдана он был освобожден под подписку о невыезде вместе с другими фигурантами дел, а затем признан невиновным. В 2014 году вступил в батальон "Азов", а через несколько месяцев стал депутатом Верховной рады от Радикальной партии, которую возглавляет Олег Ляшко.

В 2015 году в отношении Мосийчука возбудили уголовное дело, напоминает Русская служба Би-би-си. Его обвиняли в получении взятки. В частности, тогдашний генеральный прокурор Украины Виктор Шокин обнародовал видеозапись, на которой депутат назвал суммы взяток, которые якобы нужно заплатить за необходимые депутатские запросы и обращения. Тогда парламент проголосовал за снятие с него депутатской неприкосновенности, его задержание и арест. Однако Верховный суд Украины позже отменил это решение, найдя процедурные нарушения.