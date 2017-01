17-этажное здание в центре Тегерана обрушилось после того, как пожар распространился на верхние этажи, сообщает государственный иранский телеканал Press.TV.

Во время обрушения десятки пожарных боролись с огнем внутри небоскреба. По мнению местных чиновников, под обломками могут находиться от 50 до 100 человек. Как сообщается, пока пожарные пытались справиться с возгоранием, полицейские сдерживали владельцев расположенных в здании магазинов, которые пытались забрать свои товары.

Fars News Agency сообщает, что пожар начался в восемь утра по местному времени на девятом этаже. Огонь поднимался вверх по спирали. Очевидцы говорят, что жар ощущался за 40 метров от здания. В отдельных сообщениях говорится о внезапном взрыве и расплавившихся стальных конструкциях.

Около 70 человек, в том числе пожарных, получили ранения, 23 пострадавших были госпитализированы с серьезными травмами. Находящиеся по соседству посольства Турции и Великобритании эвакуированы. Власти Тегерана исключают версию о терроризме.

Al Jazeera приводит слова представителя пожарной бригады, который указывает, что соответствующие службы неоднократно указывали на пожарную уязвимость здания. Так, например, тюки с товарами хранились даже на лестницах. Пожарные также жалуются на нехватку огнетушителей.

Высотка была построена в начале 1960-х годов иранским евреем Хабибом Элганяном, владельцем компании по производству пластмасс. В здании размещались магазины и мастерские по пошиву одежды. Элганян был осужден за шпионаж вскоре после исламской революции 1979 года.

