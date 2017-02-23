Он назвал абсолютно неприемлемым уровень насилия, который наблюдается на востоке Украины в последние несколько дней. "Необходимо добиваться улучшения условий жизни местного населения, особенно вдоль линии соприкосновения. В этой связи крайне важно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарных организаций к людям, нуждающимся в помощи", — отметил Курц.

18 февраля генсек ОБСЕ Ламберто Занньер сообщил, что вдоль линии соприкосновения в Донбассе могут быть созданы около 20 зон безопасности. Подобное решение, по его словам, потребует увеличить численность наблюдателей СММ до предельно разрешенной мандатом в одну тысячу человек. Вместе с тем он отметил, что в настоящий момент необходимости в таком шаге нет.

В конце января на юго-востоке Украины началось обострение ситуации. Это произошло после попытки ВСУ перейти в наступление. Бои под Авдеевкой оказались самыми ожесточенными с августа 2015 года.

В ОБСЕ объяснили эскалацию конфликта в Донбассе близким расположением войск враждующих сторон а также тем, что тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения, хотя по минским соглашениям оно должно быть отведено гораздо дальше.

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.