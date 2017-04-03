Российские СМИ публикуют свидетельства очевидцев взрыва в метро Санкт-Петербурга днем 3 апреля, признанного терактом. По последним данным, жертвами взрыва стали 10 человек, еще около 50 получили ранения.

"Все вспыхнуло, вагоны подпрыгнули и встали буквой "г", — цитирует "Петербургский дневник" некого мужчину, который находился в третьем вагоне, когда во втором произошел взрыв. — Все заволокло дымом, люди кричали. Было много пострадавших".

Другой очевидец рассказал изданию, что он ехал на эскалаторе на станции метро "Технологический институт", когда прогремел взрыв: "Он был очень громкий. Сразу появился густой дым. Люди начали оглядываться, потом те, кто был внизу, запаниковали и бросились вверх. Подъемники к тому моменту уже остановилась. Никто не понимал, что делать".

Петербуржец Арслан Курбанов рассказал РБК, что его коллега оказался на месте взрыва на одной из станций метро. По его словам, коллега отправил ему фотографию и сообщение с текстом: "На перегоне был взрыв, парень оставил портфель, открыл дверь и перешел в другой вагон".

Другая очевидица по имени Анна рассказала агентству, что она увидела, когда ехала мимо развороченного вагона через 10 минут после взрыва: "Люди лежат на платформе, черные, страшный запах, дым".

Очевидец Ульфи Фатуллаев, ехавший во взорванном поезде, сообщил порталу "Сноб": "Взрыв произошел в тоннеле. Кажется, это было после "Сенной". Резкая вспышка. И после этого задымление. Взрыв был очень громкий. Затем началась паника. Некоторые люди без рук, без ног, все в крови… Света нет, люди кричат, вагон дальше едет. Я не знаю, сколько это длилось, казалось, что вечность. Затем поезд приехал на "Технологический институт". Меня вывели из вагона и я пошел на улицу".

"В вагоне все уже были настроены на смерть, если так можно выразиться, — цитирует ТАСС неназванного очевидца происшествия. — После взрыва все ожидали последствий, затем нас вывели, и люди начали помогать друг другу, выводили других, большинство было в крови". Другой очевидец отметил, что "экстренные службы прибыли минут за пять-семь".

Очевидец по имени Александр рассказал в эфире радио Sputnik о ситуации у станции метро "Технологический институт": "Я только подходил к метро, когда произошел взрыв. Оттуда начали выбегать люди. Кто-то в панике, кого-то не задело, а кто-то выходил уже с грязными лицами, в потертой одежде и в крови. Потом уже начали выносить людей, которых удалось спасти. На месте все предполагают, что это теракт, потому что очевидцы и пострадавшие говорят, что они ехали между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт", и в это время произошел взрыв в двух вагонах".

Газета "Коммерсант" приводит рассказ главного редактора издания "Ъ-Петербург" Андрея Ершова с места событий: "Человек, который представился очевидцем, рассказал, что у людей, которые лежали на полу, были очень сильно обожжены лица. По его словам, второй взрыв произошел между первой и второй дверью вагона, вагон как бы вспучило от этого, он даже чуть подпрыгнул, два первых вагона сошли с рельсов".

В петербургском главке Следственного комитета РФ сообщили, что следователи также опрашивают свидетелей случившегося.

По имеющимся данным, около 14:40 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" взорвалось самодельное взрывное устройство. Бомба, скорее всего, была оставлена в вагоне. Кроме того, на станции "Площадь Восстания" было найдено не сработавшее взрывное устройство, его обезвредили. Трагедия произошла в день, когда в Петербурге находится президент РФ Владимир Путин.